Novavax疫苗50.4萬劑開打 首日1952人接種

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）首批Novavax疫苗50.4萬劑8日起各縣市陸續開打，疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，昨天共有8萬8612人接種COVID-19疫苗，其中1952人選擇Novavax。

據中央流行疫情指揮中心統計，昨天共接種8萬8612劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，接種人口涵蓋率第1劑91.37%、第2劑85.06%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率70.58%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約94.02%）。

6月底抵台的首批Novavax疫苗50.4萬劑昨天起開放18歲以上民眾施打。莊人祥今天表示，昨天共有1952人接種Novavax疫苗，分別為第1劑129人、第2劑74人、基礎加強劑2人、追加劑（第3劑）408人、第2次追加劑（第4劑）1339人。

此外，據統計，昨天共開4011人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3308份、默沙東「莫納皮拉韋」703人份，今年以來累計開立約35萬7770人，包括共28萬8828人倍拉維及6萬8942人份莫納皮拉韋。（編輯：唐聲揚）1110709