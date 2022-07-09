更多編輯台推薦新聞：
安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
悼念安倍晉三 日本台灣交流協會外巨幅留言牆滿滿哀思
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
疫苗施打
首頁 / 生活

Novavax疫苗50.4萬劑開打 首日1952人接種

2022/7/9 17:37（7/9 17:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北9日電）首批Novavax疫苗50.4萬劑8日起各縣市陸續開打，疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，昨天共有8萬8612人接種COVID-19疫苗，其中1952人選擇Novavax。

據中央流行疫情指揮中心統計，昨天共接種8萬8612劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，接種人口涵蓋率第1劑91.37%、第2劑85.06%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率70.58%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約94.02%）。

6月底抵台的首批Novavax疫苗50.4萬劑昨天起開放18歲以上民眾施打。莊人祥今天表示，昨天共有1952人接種Novavax疫苗，分別為第1劑129人、第2劑74人、基礎加強劑2人、追加劑（第3劑）408人、第2次追加劑（第4劑）1339人。

此外，據統計，昨天共開4011人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3308份、默沙東「莫納皮拉韋」703人份，今年以來累計開立約35萬7770人，包括共28萬8828人倍拉維及6萬8942人份莫納皮拉韋。（編輯：唐聲揚）1110709

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
莫德納嬰幼兒疫苗首批7/21配送 縣市規劃接種站