4歲女童染疫後罹患MIS-C 一度休克加護治療救回一命

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台中市4歲女童5月確診COVID-19，6月發現罹患多發性系統發炎症候群，女童頸部、背部、軀幹出現全身性發癢的紅疹，送醫治療曾歷經休克被救回。（中國醫藥大學兒童醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月13日

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（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市一名4歲女童今年5月COVID-19確診，6月發現罹患多發性系統發炎症候群，送醫治療曾歷經休克被救回，目前已康復出院；醫師提醒家長，兒童確診康復後，應持續注意健康狀況。

中國醫藥大學兒童醫院今天召開記者會表示，女童5月底確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在6月20日突然發燒，第2天出現右頸淋巴腺腫大，家屬立即將女童送醫。

女童經心臟超音波檢查發現，左冠狀動脈擴大合併左心收縮功能不佳，確診為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），她於治療期間歷經休克的緊急時刻，更在兒童重症加護病房度過生日；目前已康復出院在門診定期追蹤，出院前還特別畫了一張卡片感謝醫療團隊。

中醫大兒童醫院兒童心臟科醫師彭義欽說明，孩童多發性系統發炎症候群是指兒童感染COVID-19後2至6週，因為基因、環境、外在促發的特殊因素，使得免疫系統產生持續性且高強度的發炎反應，造成身體多種器官系統損傷。

彭義欽指出，女童雖無明顯腸胃道症狀，但住院後持續高燒，頸部、背部、軀幹開始出現全身性發癢的紅疹，且額頭、眼窩、眼結膜發紅，結膜下也出血，發炎指數明顯上升，心臟功能持續惡化合併呼吸喘、心跳加速、血壓降低的休克反應，醫療團隊立即給予強心藥物等加護治療後才趨於穩定，並於住院第11天順利出院。

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中醫大兒童醫院結構/先天性心臟病暨超音波中心副院長謝凱生說明，MIS-C有可能是川崎病的極端形式，川崎病早在1967年首次被發現，是一種不明原因造成以心臟冠狀動脈炎為主的多器官發炎疾病。

謝凱生提醒家長，雖然MIS-C較常發生在較大學齡兒童，但仍有2到3成病童與川崎病好發的年齡5歲以下重疊，所以不論年紀大小，在感染COVID-19後的2至6週，要持續觀察孩子發燒症狀，如有淋巴腫大、疹子、腸胃道等症狀，建議就醫檢查。（編輯：陳仁華）1110713