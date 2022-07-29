7/29本土2萬2983例 增57死、140例中重症

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北29日電）指揮中心宣布今天新增2萬2983例COVID-19本土病例，中重症140例，其中57人死亡。最年輕死亡個案為30多歲長期臥床男性、曾打3劑疫苗，從確診到死亡僅短短5天。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩步降溫，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增2萬2983例本土病例，境外移入增306例。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，確診個案共新增140例中重症，包括79例中症、61例重症，其中57人死亡；死亡個案年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑疫苗。

周志浩指出，今天新增本土病例與前幾天相當，持續微幅下降，國際疫情攀升的情形也反應在境外移入病例數上，死亡個案則是持續下降。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天最年輕死亡個案為30多歲男性、曾打3劑疫苗，因創傷性腦出血、長期臥床，7月22日因蜂窩性組織炎住院，同時採檢陽性，住院後因肺炎自7月25日起使用瑞德西韋，7月26日不幸因肺炎併發呼吸衰竭過世，從確診到死亡僅短短5天。

根據指揮中心統計，今年1月至7月28日，本土輕症、無症狀個案累計446萬7667例、占99.54%，中症累計1萬1499例、占0.26%，重症累計9277例、占0.2%，其中死亡累計7980人。（編輯：陳政偉）1110729

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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