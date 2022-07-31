紐約市進入公衛緊急狀態 15萬人有感染猴痘風險

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（中央社紐約30日綜合外電報導）由於猴痘病毒（monkeypox virus）擴散，美國紐約市（New York City）官員今天宣布進入公共衛生緊急狀態，並形容紐約市處於疫情「震央」。

美聯社報導，紐約市長亞當斯（Eric Adams）與健康與心理衛生局長瓦桑（Ashwin Vasan）表示，多達15萬居民可能有感染 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 的風險。

宣布進入公衛緊急狀態將允許官員根據紐約市衛生法規發布緊急命令，並可修改法規條文來幫助減緩病毒擴散。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）29日宣布全州進入緊急狀態，州衛生部門形容猴痘「對公共衛生的威脅迫在眉睫」。

根據疾病管制暨預防中心（CDC）編輯的資料，紐約截至29日已記錄到1345起猴痘病例，加州以799例排名美國第2多。

亞當斯與瓦桑在聲明中表示，紐約市會繼續與聯邦夥伴合作，以儘速取得更多疫苗，「在全國和全球層面，這波疫情都須用速度、行動、資源來因應，宣布公衛緊急狀態反映當前事態的嚴重性」。

世界衛生組織（WHO）23日宣布猴痘是「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），美國舊金山（San Francisco）市長28日也因病例增長而宣布緊急狀態。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110731