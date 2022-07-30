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世衛預料有更多猴痘死亡病例 但嚴重併發症罕見

2022/7/30 21:40
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（中央社哥本哈根30日綜合外電報導）非洲之外地區相繼傳出與猴痘相關的死亡病例後，世界衛生組織（WHO）歐洲辦公室今天表示，預料還會有更多死亡病例，但也強調嚴重併發症仍屬罕見。

法新社報導，世衛歐洲區高級緊急事務官史摩伍德（Catherine Smallwood）在聲明中表示：「猴痘在歐洲持續傳播，我們預期會出現更多死亡病例。」

她說，目標是要迅速中止病毒在歐洲散播，阻止猴痘流行。

然而，史摩伍德也強調，大多數猴痘病例會自行痊癒，不需要接受治療。

她表示：「傳出猴痘相關死亡病例，並不影響我們對歐洲病例爆發的評估。我們了解到，儘管大多數病例有自限性，猴痘仍可能產生嚴重併發症。」

巴西和西班牙昨天相繼傳出首起猴痘相關死亡病例，西班牙衛生部今天再通報第2起相關死亡病例。

這些案例，據信是在非洲地區之外首次傳出與猴痘相關的死亡病例。

西班牙當局仍在等待驗屍結果，並未提供確切死因。巴西則稱死亡男子患有其他嚴重疾病。

根據世衛說法，自從猴痘病例於5月爆發以來，全球已通報1萬8000多起病例，絕大多數在歐洲地區。

世衛上週宣布將猴痘列為全球公共衛生緊急事件。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110730

WHO
西班牙通報猴痘死亡 歐洲首例非洲以外第2例 日本上週97萬確診全球居冠 東京單日首破4萬例
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