猴痘疫情持續擴散 紐約州進入緊急狀態

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（中央社紐約29日綜合外電報導）由於猴痘疫情持續擴散，美國紐約州州長侯可（Kathy Hochul）今晚宣布全州進入緊急狀態。

路透社報導，侯可在推特（Twitter）宣布全州進入緊急狀態，以加強對抗猴痘疫情。

她還說，全美每4起猴痘病例就有超過1起是在紐約州發現，且對高風險群體的威脅特別大。

根據紐約州衛生廳網站數據，截至今天，紐約州共發現1383例正痘病毒屬（orthopoxvirus）/猴痘確診病例。

今天稍早，巴西和西班牙分別通報境內首起與猴痘相關的死亡病例，為非洲以外首見。

世界衛生組織（WHO）上週宣告這波猴痘疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），即世衛的最高警戒層級。

迄今為止，自5月以來，全球有近80國通報2萬1000多例猴痘病例，其中約75例死亡均來自非洲，大部分在奈及利亞和剛果。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110730