日本上週97萬確診全球居冠 東京單日首破4萬例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本在一週內爆增確診近97萬例，成為上週全球確診人數最高國家。圖為21日東京銀座街頭。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京28日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲。世界衛生組織（WHO）昨天公布，日本在一週內爆增確診近97萬例，成為上週全球確診人數最高國家。東京都今天單日確診人數首破4萬大關。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天宣布單日新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）4萬406例，首次突破4萬大關，比上週同日確診3萬1878例，增加8528例。

報導稱，新增確診民眾當中，已完成接種2劑疫苗的有2萬5497人，完全沒有接種疫苗的有7025人。

此外，世衛27日發表全球新增確診病例數報告。報告顯示，日本在截至7月24日的一週內新增96萬9068例確診，為全球最高。

報告指出，全球在一週內的新增確診病例數為660萬7653例，較前一週下降3%。

東亞的確診人數有增加趨勢，與前一週相比，蒙古增加約7倍、南韓增加80%，日本增加73%。

另一方面，美國確診人數下降3%，有86萬97例確診。德國確診人數較前一週減少16%，56萬5518例確診。

世衛表示，目前全球流行的病毒株依舊以BA.4和BA.5為主，呼籲各國強化因應。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110728