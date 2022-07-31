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猴痘第2例無新增疹子 疫苗還在簽約階段

2022/7/31 16:01（7/31 16:06 更新）
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（中央社記者陳婕翎台北31日電）台灣第2例猴痘境外移入個案已在醫院隔離治療22天，疾管署表示，個案皮膚無新增疹子，生命徵象穩定，等待皮疹全數結痂、掉落即可解隔離；至於防治猴痘的疫苗仍在簽約階段。

台灣第2例猴痘境外移入個案於7月12日公布確診，為30多歲本國籍男性，今年5月至7月到美國出差，7月10日返國入境時，主動告知機場檢疫人員疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫，個案機場攔截，無社區活動史，未匡列密切接觸者，仍收治負壓隔離病房治療中。

台灣首例猴痘個案6月24日公布確診，7月14日出院，住院隔離21天。衛福部疾病管制署副署長莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，國內第2例猴痘病例目前沒有發燒，生命徵象穩定，全身皮膚沒有新發的膿疱或疹子，大部分皮疹已經結痂，等待結痂皮疹全數掉落，即可以評估解除隔離。

台灣向國外採購猴痘口服抗病毒藥物已於27日晚間運抵，共採購504人份，將提供重症及免疫低下確診個案使用。外界關心可用來防治猴痘的第三代天花疫苗採購進度，莊人祥表示，持續爭取疫苗8月底前到貨，因為還在簽約階段，暫時不方便透露採購數量。（編輯：張雅淨）1110731

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