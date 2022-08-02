巴西等地現猴痘死亡病例 專家：非洲以外地區致死率不到1%

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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）近日在非洲大陸以外確認4起猴痘死亡病例，首例在巴西，2例在西班牙，印度也在今天確認1起死亡病例。雖然如此，巴西專家表示猴痘的死亡率非常低。

目前所知， 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 的症狀持續2至4週，超過99%的感染患者恢復良好。

但有一些如8歲以下的兒童、免疫系統受損患者、有炎症性皮膚病史者、孕婦和哺乳期婦女，他們發生更嚴重併發症的風險更高。

世界衛生組織（WHO）數據顯示，今年1月到7月22日，全世界有5例猴痘死亡病例，全部在非洲大陸，其中3例在奈及利亞，2例在中非共和國。

巴西衛生部7月29日確認巴西首例猴痘死亡病例，死者是一名41歲男性，患有免疫力低下和淋巴癌，導致病情迅速惡化致死。

目前，猴痘死亡病例仍屬罕見。聖保羅敘利亞黎巴嫩醫院感染管制專家道爾賓（Mirian Dal Ben）指出，若分析當前疫情的死亡率，它遠低於1%。

根據「用數據看世界」（Our World In Data）的數據，全球有超過2.1萬例猴痘確診病例，目前為止有8人死亡，死亡率僅0.0003%，或每2600名檢測呈陽者人中有1人死亡。

這些數據遠低於世衛組織之前的估計，在過去一些非洲國家的疫情中，猴痘致死率介於3%到6%。

迄今為止觀察到的死亡率低，與2個主要因素有關。首先，缺乏關於猴痘在幾個非洲國家已經流行數十年的準確和詳細資訊。

巴西傳染病學會副主席巴波薩（Alexandre Naime Barbosa）指出，也許非洲的猴痘病例症狀已經更輕微，但由於它們是貧窮國家，且猴痘是一種被忽視的疾病，可能只有嚴重病例才會引起當局注意。

但現在猴痘傳播至擁有更完善通報和監測系統的富裕國家，即使是最輕微的病例，也可以詳細瞭解疾病及症狀。

第2個因素與在非洲以外地區傳播得更強烈的病毒類型有關。就目前所知，猴痘至少有2類毒株，即中非（剛果盆地）和西非毒株。

道爾賓表示，剛果盆地的死亡率較高，可達到6%的病例；但非洲以外大多數感染病例是西非毒株，死亡率不到1%。到目前為止，這些死亡病例都屬罕見，且死者通常感染中非毒株。

巴波薩指出，任何從水腫或小紅點開始並發展為斑塊，有液體，形成傷口和結痂的病變，都可能是猴痘。若檢查確認是猴痘，建議隔離並避免與他人密切接觸，直到傷口完全癒合，以減緩病毒傳播，防止在社區中產生新的傳播鏈。

目前只有歐洲和北美部分國家開始進行猴痘疫苗接種，巴西衛生部持續與泛美衛生組織（PAHO）洽談，但尚無獲取猴痘疫苗的確切消息。（編輯：韋樞）1110802