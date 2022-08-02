印度猴痘病例累計7宗 包括非洲以外死亡首例

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（中央社記者林行健新德里2日專電）印度南部克勒拉省（Kerala）繼上週出現首宗猴痘死亡病例之後，今天又出現第5宗猴痘確診病例。就印度全境而言，猴痘確診病例已達7宗。

克勒拉省衛生廳長喬治（Veena George）今天表示，最新確診病患是一名7月27日自阿拉伯聯合大公國返國的30歲男子，目前正在馬拉普蘭縣（Malappuram）一家醫院治療中。

喬治昨天才剛證實，1名7月21日同樣自阿聯返回克勒拉省的22歲男子，於27日因發高燒和抽搐送醫，30日死亡，檢體驗出猴痘病毒。這名病患據信是全印度、甚至是非洲以外的首宗猴痘死亡病例。

截至今日，克勒拉省已驗出5名猴痘確診病例，包括7月14日驗出的全印度首例猴痘病患。

另2名猴痘確診病例都是在首都德里驗出，分別為1名印度人和1名奈及利亞人。但這名奈及利亞人已在印度生活1年，且無出國史。

印度政府已宣布成立一支行動小組，由衛生部次長布山（Rajesh Bhushan）以及醫學專家保羅（Vinod Kumar Paul）主導，監看猴痘傳播情況並制定因應措施。

接二連三的猴痘病例已讓部分印度民眾陷入緊張，印度政府已指示全國各大機場、港口加強把關，對出現感染症狀的旅客進行檢測，並要求各省指定專門醫院、備妥人力及其他資源來醫治確診病患。

根據世界衛生組織（WHO）最新情勢報告，截至7月22日，全球猴痘病例為1萬6016宗，分布在75國或地區，死亡病例5宗，全部位於非洲。

喬治表示，猴痘的致死率並不高，衛生廳正在瞭解印度這名死亡病例不治的原因。

世衛網站說明，猴痘為病毒性人畜共通疾病，透過與受感染的人、動物密切接觸，或接觸被病毒污染的物體而傳播，臨床上的典型表現為發熱、皮疹和淋巴結腫大，近年致死率約為3-6%。（編輯：林憬屏）1110802