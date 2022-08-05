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美國宣布猴痘為公衛緊急事件 破6600例全球最多

2022/8/5 06:19（8/5 07:43 更新）
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美國宣布猴痘為公共衛生緊急事件，此舉預料將釋出額外資金和工具來對抗這種疾病。圖為7月25日紐約公共圖書館外民眾。（中央社檔案照片）
美國宣布猴痘為公共衛生緊急事件，此舉預料將釋出額外資金和工具來對抗這種疾病。圖為7月25日紐約公共圖書館外民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）今天表示，美國已宣布猴痘（monkeypox）為公共衛生緊急事件，此舉預料將釋出額外資金和工具來對抗這種疾病。

路透社報導，昨天美國猴痘病例突破6600起，幾乎所有病例皆為曾發生男男性行為者。

貝塞拉在簡報會上表示：「我們準備好把這種病毒的回應行動帶向下一層級，我們敦促每個美國人嚴肅看待猴痘。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在貝塞拉身旁表示，宣布緊急事件後更容易取得猴痘感染數據，這對回應疫情有其必要。

美國政府已面臨對抗猴痘疫情的壓力。

這種疾病先在歐洲傳開後又入侵美國，目前美國病例為全球最多，疫苗與藥物供不應求，而且這種疾病經常是留給資金不足的性保健診所來處理。

世界衛生組織（WHO）上月宣布猴痘是「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），即世衛的最高等級警報，試圖協調國際回應並釋出資金，來進行疫苗與治療方法的合作。（譯者：楊昭彥）1110805

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