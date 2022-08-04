巴西訂購首批猴痘疫苗 預計8月底抵達

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（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）巴西衛生部指出，向泛美衛生組織（PAHO）和世界衛生組織（WHO）訂購的第一批2萬劑猴痘疫苗，預計8月底抵達巴西，第二批3萬劑預計9月初抵達。

根據巴西衛生部的時程表，正在治療猴痘患者的衛生專業人員將最先接種疫苗，疫苗接種計畫將分兩劑進行，間隔30天。

為了不依賴外部的這些疫苗，聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Isntituto Butantan）也評估在巴西生產猴痘疫苗的可行性。

聖保羅衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）指出，州政府正在與唯一獲授權生產猴痘疫苗的丹麥巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic A/S）生技公司談判技術轉讓。

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）表示，巴西有布坦坦和克魯茲基金會（Fiocruz）兩大實驗室，只要掌握細胞庫建立方面的技術，就可以生產疫苗。

奎洛加說，猴痘在巴西成為大流行的可能性低，因為猴痘病毒是一種相對較大的DNA病毒，和冠狀病毒或流感病毒等RNA病毒相比，變異速度較慢，較不可能發生突變或快速突變以導致人類較高的傳染率或高度變異性。

奎洛加指出，巴西也將接獲50劑口服抗病毒藥物Tecovirimat，用於猴痘確診且病情嚴重的病患或免疫低下者。

Tecovirimat經歐洲藥品管理局（EMA）核准使用於治療正痘病毒屬（Orthopoxvirus）的天花、猴痘及牛痘；美國食品藥物管理局（FDA）也核准使用於治療天花和因猴痘病毒感染惡化為重症或有重症危險因子的高風險患者。

根據「用數據看世界」（Our World In Data）8月1日的數據，全球有超過2萬2000例猴痘確診病例，其中1475例在巴西發現。（編輯：馮昭）1110804