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全美逾5800人感染猴痘 加州宣布進入緊急狀態

2022/8/2 10:08
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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）加州州長紐松今天宣布這個美國人口最多的州進入猴痘緊急狀態，藉此加強疫苗接種工作，控制這波疫情。目前為止，美國衛生官員通報全美有超過5800人感染猴痘。

路透社援引美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據報導，截至今天為止，加州總計有827例猴痘確診病例，僅次紐約州的1390例。

紐松（Gavin Newsom）說，宣布猴痘緊急狀態將有助於協調州政府各部門的應變措施、尋求更多疫苗，並擴大宣導猴痘的就診與疫苗接種資訊。

他透過聲明表示：「我們將持續與聯邦政府合作，取得更多疫苗、提升對於降低風險上的瞭解，並與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群一同對抗污名化。」

加州已收到6萬1000多劑猴痘疫苗，已分發超過2萬5000劑。

截至上週為止，加州已將採檢量能擴大到每週執行超過1000次。

世界衛生組織（WHO）7月23日宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。

而在美國，美媒CNBC報導，加州今天做出宣布之前，伊利諾州今天稍早也做出宣布，紐約州則是上個月29日晚間宣布全州進入緊急狀態。

根據美疾管中心資訊，美國近6000猴痘病例分布在48州、華府和波多黎各。自麻州波士頓5月通報首起確診以來，疫情迅速蔓延。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110802

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