兒童猴痘病例 巴西聖保羅州確認5例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）繼西班牙和美國後，巴西聖保羅州衛生廳發布聲明表示，已確認5例兒童猴痘病例。巴西專家表示，目前感染猴痘的兒童人數很少，沒有理由恐慌。

根據主要在猴痘流行的非洲大陸地區進行的歷史系列研究（1970年代以來），世界衛生組織（WHO）和美國疾病管制暨預防中心（CDC）將8歲以下兒童列為感染猴痘重症和出現併發症的群體之一，但仍無法確定在當前的疫情中，同樣的嚴重程度是否會重演。

聖保羅兒科學會傳染病科副主任、感染學家和兒科醫生大塚（Marcelo Otsuka）指出，兒童併發症的風險較高是因為他們還沒有完全形成的免疫系統，因此在這個年齡組中，任何感染都可能更嚴重。

此外，感染猴痘的兒童更容易遭受主要由細菌引起的繼發感染，因為疾病的主要症狀皮膚病變可作為微生物入侵的途徑。不過，大多數感染猴痘的孩子在2至4週內就會100%康復，所以沒有理由恐慌。

聖保羅薩巴拉兒童醫院感染管制專家奧里維拉（Francisco Oliveira）指出，關於兒童猴痘的許多資訊都是基於在流行猴痘幾10年的非洲國家收集的紀錄，那裡的病毒株更具侵略性，造成較高死亡率，尤其是兒童；但目前在非洲以外國家流行的猴痘病毒株是另一種，侵略性顯著降低。

奧里維拉表示，目前感染猴痘的兒童人數很少，還無法得出許多結論，但趨勢是這個年齡組的病例增加，病毒開始在日托中心和學校等其他環境中傳播，只是不像冠狀病毒那樣以爆炸性方式傳播。

猴痘的傳播是通過與感染者密切和長期接觸而發生，所以保護兒童的第一種方法是限制他們與懷疑或確診患有這種疾病的人互動，直到對方傷口完全癒合。

如果發現兒童出現皮膚病變，無論有沒有發燒和身體虛脫，都應該馬上帶孩子去看醫生進行評估，諮詢醫療保健專業人員對於做出正確診斷並獲得治療指導至關重要。

奧里維拉指出，雖然已經有針對猴痘的藥物和疫苗，但使用仍非常有限。

巴西衛生部最近宣布，已向世界衛生組織訂購猴痘疫苗和口服抗病毒藥物，但在這些應對傳染性病原體的具體資源沒有抵達巴西以前，專家建議首要措施仍是限制患者與他人接觸，以降低進一步傳播病毒的風險。

根據「用數據看世界」（Our World In Data）8月3日的數據，全球有近2萬7000例猴痘確診病例，其中1721例在巴西發現。（編輯：馮昭）1110806