第3例猴痘病況穩定 高風險接觸者維持匡列2友人

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）國內出現第3例猴痘境外移入個案，衛福部疾管署副署長莊人祥今天說，個案症狀沒有特殊變化，病況穩定，經調閱艙單發現個案機上鄰近乘客是已匡列的友人，高風險接觸者維持2人。

衛生福利部疾病管制署昨天公布第3例猴痘境外移入病例，為北部20多歲男性，7月上旬前往美國旅遊，8月2日搭機自美國旅遊返台後出現症狀確診，已收治負壓隔離病房；匡列2名密切接觸者暫無症狀，將監測健康至8月23日。

根據疫調資料，這名個案出現淋巴腺腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀。莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，個案的疹子確實有膿疱，所以會產生分泌物，但個案現階段病況沒有特殊變化，也沒有出現更多症狀。

莊人祥說，這名個案是搭機返國，已經透過調閱艙單，掌握同班機鄰近乘客名單，發現個案是在機上坐在靠近窗戶的位置，左邊位置坐的是個案友人，已經在衛生單位匡列的高風險接觸者名單中，所以不用再多匡列對象，維持2名高風險接觸者。

台灣首例猴痘個案6月24日公布確診，7月14日出院，住院隔離21天，第2例猴痘境外移入個案已在醫院隔離治療29天，莊人祥說，第2例個案沒有其他不適症狀，但身上還有結痂未完全脫落，還不符合解除隔離條件。

台灣向國外採購猴痘口服抗病毒藥物已於7月27日晚間運抵，共採購504人份，將提供重症及免疫低下確診個案使用。外界關心可用來防治猴痘的第三代天花疫苗採購進度，莊人祥表示，現在還在簽約階段，有最新進度會儘速向外界報告。（編輯：管中維）1110807