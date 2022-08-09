義大利猴痘疫苗開打 高風險族群及醫護優先接種

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（中央社羅馬8日綜合外電報導）由於全球猴痘疫苗短缺期間病例持續增加，義大利今天開放施打疫苗，同性戀男性、雙性戀男性及跨性別者等高風險族群和治療猴痘病例的醫護人員符合疫苗接種資格。

路透社報導，義大利衛生部表示，義國已通報545起猴痘病例。美國、英國和西班牙等出現較多病例的國家，已在1個多月前開始施打疫苗。

羅馬斯帕蘭扎尼（Spallanzani）醫院發布聲明表示，第一批猴痘疫苗將於該院開打。

猴痘疫苗及藥物一直供不應求，且猴痘通常是交由向來資金不足的性健康診所負責醫治。

斯帕蘭扎尼醫院指出，已有200人將從今天開始接種疫苗，還有600人次仍在等待預約。

斯帕蘭扎尼醫院指出，今天開打的疫苗為丹麥藥商「巴伐利亞北歐」（Bavarian Nordic）製造的天花（smallpox）疫苗Jynneos，已獲歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）批准用於預防感染猴痘。

羅馬附近的拉齊奧地區（Lazio）分配到1200劑疫苗，而倫巴底大區（Lombardy）、艾米利-羅馬那地區（Emilia-Romagna）、威尼斯附近的威尼托大區（Veneto）分別分配到2000劑、600劑與400劑疫苗。

義大利金融重鎮米蘭11日也將開放施打猴痘疫苗。

義大利衛生部表示，近期擁有多重性伴侶、感染過性傳染病或在性行為期間服用化學藥物的男同性戀、雙性戀男性和跨性別者，以及治療猴痘病例的醫護人員符合疫苗接種資格。

義大利今年5月20日通報出現首例猴痘病例；目前並無大規模接種疫苗計畫。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：張曉雯）1110809