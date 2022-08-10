猴痘疫苗短缺 美FDA允採用皮內注射只需1/5劑量

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美國食品暨藥物管理局9日授權新的猴痘疫苗注射方式，採用皮內注射「增加可供施打的疫苗數量幅度達5倍」。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天授權新的猴痘疫苗注射方式，讓疫苗短缺的美國能替更多民眾進行施打。

法新社報導，美國FDA同時開放18歲以下高風險者施打猴痘疫苗。

至於18歲以上民眾，衛生人員現在可以用不同的方式進行注射，把疫苗淺層注射到表皮和皮下組織之間的真皮，也就是「皮內注射」；而不是注射到皮下脂肪，亦即「皮下注射」。

美國FDA發布聲明說，皮內注射法「增加了可供施打的疫苗數量，幅度達5倍」。

但不變的是，每人仍須注射兩劑猴痘疫苗，兩劑施打時間需間隔4週。

美國FDA表示，他們這項授權的基礎是2015年的臨床試驗，試驗數據顯示，將1/5劑量淺層注射到皮層之間，產生的免疫反應與將全部劑量注射到皮下脂肪相仿。

目前，美國在境內配送了62萬劑丹麥藥商「巴伐利亞北歐」（Bavarian Nordic）製造的天花（smallpox）疫苗Jynneos。

還未配送的疫苗有44萬劑，根據新的接種方式，這將提供多達220萬次的注射。

美國政府同時訂購了額外500萬劑疫苗，預計今年9月至2023年間陸續到貨，讓可供施打的疫苗達到2500萬劑。

美國記錄到近9000個猴痘確診案例，其中1/5在紐約州，絕大多數涉及男男性行為。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110810