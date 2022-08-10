英國猴痘疫苗僅剩8300多劑 月底前恐無疫苗可打

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）「金融時棒」今天報導，英國猴痘疫苗目前僅剩略多於8300劑，大約2到3週即會用罄。

報導引述國民保健署（National Health Service，NHS）內部信函指出，新訂購的10萬劑疫苗9月底才會恢復運送。

NHS發言人透過電子郵件聲明告訴路透社：「NHS已迅速提升能力，依英國衛生安全局（UKHSA）指導方針，向具有資格者提供猴痘疫苗。目前供給嚴重受限，但NHS預計未來數週將收到更多疫苗。」

英國衛生安全局免疫部門主管拉姆齊（Mary Ramsay）說：「最近猴痘突然在全球爆發，造成全球各地對這些限量庫存的需求暴增。」

英國衛生安全局上週表示，「早期跡象」顯示全英猴痘疫情來到平原期，蔓延速度已經趨緩。

隨著猴痘疫情主要在歐洲傳播速度加快，英國當局6月建議同性戀和接觸猴痘風險較高的雙性戀接種疫苗。

截至8月4日，英國共有2768例猴痘確診案例，其中英格蘭2639例，蘇格蘭67例，北愛爾蘭25例，威爾斯37例。

世界衛生組織（WHO）上月宣布猴痘已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世衛組織最高警報等級。美國也在上週宣布將猴痘列為公共衛生緊急事件。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110810