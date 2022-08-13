美國猴痘疫苗短缺 人群湧入加拿大蒙特婁接種

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（中央社蒙特婁13日綜合外電報導）由於美國的猴痘疫苗短缺，包括美國人在內的數以千計外國人湧入加拿大第2大城蒙特婁（Montreal）接種疫苗。

蒙特婁位於美加邊境以北約70公里處，隸屬魁北克省（Quebec），先前決定開放所有自認屬於感染高風險群體的人接種疫苗。

法新社報導，在美國科羅拉多州丹佛市（Denver） 擔任藝術總監的史提爾森（Robb Stilson）上週來蒙特婁，他也把握機會接種。

他和夫婿及兩個女兒在臨時接種站一邊排隊一邊說：「在美國很難打到疫苗。我有朋友等了8、9小時才進得去。」

由於不易追蹤每個與感染者接觸過的人，蒙特婁當局決定提供疫苗給所有具感染風險者，以防疫情擴散。

蒙特婁麥基爾大學（McGill University）健康中心的傳染病專家文恩（Donald Vinh）告訴法新社：「他們身為觀光客，或許參加了一些會讓自己暴露（於風險中）的活動，所以某種程度上，讓他們在這打疫苗也是在打擊疫情，以便在這裡或回國後不會傳染別人。」

蒙特婁自今年5月中旬發現首批猴痘病例後就開始施打疫苗，目前已有1萬8500人接種，其中13%是外國人。當局的目標是施打2萬5000劑，並讓75%到80%的高風險人口接種疫苗，尤其有同性性行為、或有多名性伴侶的男性。

加拿大西部的卑詩省衛生當局，上週則以數量有限和美國當地疫苗取得已愈來愈容易為由，決定不再提供疫苗給外國人。

美國衛生機關在疫苗缺貨的情況下，本月9日允許實施新的注射法，每人可只接種原劑量的1/5。

截至本月11日，加拿大共有1059起猴痘確診病例，當局認為疫情正開始趨緩。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110813