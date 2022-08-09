紐時：美政府擬准皮內注射猴痘疫苗 只需1/5劑量

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）「紐約時報」今天引述知情高階官員的說法報導，美國總統拜登政府決定盡可能地運用有限的猴痘疫苗，將允許皮內注射方式，每劑只需要原劑量的1/5。

美國上週宣布猴痘構成公共衛生緊急事件，有助於促進國內的防疫措施。

紐時報導，在美國食品暨藥物管理局（FDA）允許皮內注射之前，衛生及公共服務部（HHS）必須重新發布緊急狀態，讓監管機關得以援引食藥局的緊急使用權。皮內注射只需要將原劑量的1/5注入皮膚，不用在脂肪層注射完整劑量。

報導提到，政府最快將於明天下午宣布新措施。

白宮、衛生部及食藥局都尚未回應路透社提問。

本月稍早，加州、伊利諾州和紐約州宣布猴痘疫情構成緊急狀態後，拜登就指派兩名聯邦官員協調政府因應猴痘疫情的行動。

今年已有超過80個原本沒有猴痘疫情的國家出現病例，合計逾2萬7800例，還有部分國家的患者病故。世界衛生組織（WHO）上月宣布這波猴痘疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

世衛組織表示，猴痘這種病毒引發的疾病最早於1958年在猴子身上發現，感染後會出現發燒、疼痛和充滿膿液的皮疹等輕微症狀，一般可在2到4週內康復。猴痘是透過親密接觸傳染，極少致命。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110809