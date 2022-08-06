第3例猴痘境外移入病例 20多歲男到美國旅遊染疫

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）衛福部疾管署今天公布第3例猴痘境外移入病例，為北部20多歲男性，自美國旅遊返台後出現症狀確診，已收治負壓隔離病房；匡列2名密切接觸者暫無症狀，將監測健康至8月23日。

疾管署副署長莊人祥今天下午說明，這名北部20多歲本國籍男性於7月上旬前往美國旅遊，8月2日搭機返國後進行居家檢疫，8月3日出現淋巴腺腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀。

個案8月4日依衛生單位安排就醫並進行採檢，在今天確認陽性，目前在醫院隔離治療中。

莊人祥說明，經疫情調查共匡列2名高風險接觸者，為個案在美期間同住且有密切接觸，並一起搭機返國的2名友人，目前均無不適症狀，地方衛生單位已開立健康監測通知書密切追蹤至8月23日。

另將調閱艙單，莊人祥表示，針對其返國航班左右鄰座乘客，列入中風險接觸者，同時衛教該接觸者自我健康監測至8月23日。

疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計85國報告至少2萬7195例確診，其中以歐洲及美洲病例數最多，亞洲目前新加坡報告13例，已發生本土病例，日本、韓國等亦有報告境外移入病例。

世界衛生組織（WHO）已於7月23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護；由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署呼籲，為減少受感染的風險，建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。（編輯：吳協昌）1110806