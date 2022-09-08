日月潭知名茶葉蛋金盆阿嬤辭世 遊客盼美味續飄香

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（中央社記者吳哲豪南投8日電）在日月潭經營「阿嬤的香菇茶葉蛋」的鄒金盆阿嬤今天清晨辭世，有遊客聽到消息覺得訝異，希望未來還是能吃到香菇茶葉蛋；日管處則指出，會和阿嬤子孫討論是否續租店面。

鄒金盆阿嬤18歲時在日月潭開始賣茶葉蛋，她使用魚池鄉在地的阿薩姆紅茶及香菇作為茶葉蛋原料，讓香菇茶葉蛋成為來到日月潭觀光的遊客必買小吃，1天最多可賣到5000至6000顆茶葉蛋，而阿嬤的香菇茶葉蛋目前在日月潭玄光碼頭及水社碼頭都有店面。

鄒金盆阿嬤的孫子證實，金盆阿嬤日前尿道發炎，身體不適住院，但病況未見好轉，今凌晨送返家中，因急性腎衰竭併發其他症狀，於清晨5時30分辭世，享耆壽92歲，目前碼頭的茶葉蛋店家暫停營業，等到辦完阿嬤的後事，店面會再營業。

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有遊客今天下午前往日月潭遊玩，聽到金盆阿嬤辭世的消息覺得訝異，也希望下次再來日月潭遊玩時，能再吃到香菇茶葉蛋。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處接受中央社記者訪問表示，金盆阿嬤向日管處租店面賣茶葉蛋，他們也是下午接到媒體詢問才知道金盆阿嬤辭世的消息，會等到家屬辦完後事，再跟阿嬤的子孫商量是否要再續租店面賣茶葉蛋。（編輯：謝雅竹）1110908