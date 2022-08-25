國際組織籲星巴克允用非籠飼雞蛋 應含台灣門市

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國際非營利組織Equitas表示，美國星巴克允諾旗下店鋪將停用籠飼雞蛋，但不含授權店，調查也發現供應台灣星巴克雞蛋的某牧場為籠飼雞蛋，應儘速全面改用非籠飼雞蛋。（Equitas提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年8月25日

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（中央社記者楊淑閔、曾智怡台北25日電）國際非營利組織Equitas今天表示，美國星巴克允諾旗下店鋪將停用籠飼雞蛋，但不含授權店，調查發現台灣星巴克雞蛋主要供應商之一的某牧場為籠飼雞蛋，呼籲儘速全面改用非籠飼雞蛋。

星巴克表示，目前皆使用通過政府認證的CAS蛋品，以確保消費者的食安無虞。

Equitas發布新聞指出，截至今年4月底，台灣星巴克已經超過530家，而美國星巴克總部在2018年發布的承諾宣示旗下所有門市將停止使用籠飼雞蛋，然而這項承諾不包含授權店，例如台灣星巴克即是如此。

Equitas也發布調查台灣星巴克所用雞蛋某供應場，根據實地調查的影片內容，農場的環境骯髒，籠子布滿厚重的糞便層和污垢；空間狹窄，母雞難以轉身；生病的母雞在不斷摩擦籠條下，胸部的羽毛被刮落；農場內外有雀鳥遊蕩，也提高罹患禽流感的風險。

Equitas項目經理鄧敏琳（Bonnie Tang）指出，星巴克目前部分門市已承諾使用非籠飼雞蛋，顯示他們也清楚知道非籠養雞蛋比較安全，且友善動物已是全球趨勢；然而現況仍有雙重標準，亞洲包含台灣仍用籠飼雞蛋，讓食安潛藏疑慮，希望星巴克盡快跟上國際趨勢，在全球，包含在台灣，都制定實施100%採用非籠養雞蛋的時間表。

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她補充，目前採用非籠飼雞蛋，已在台灣產業間逐漸成為新趨勢，除了家樂福、City’super、大潤發和好市多4家零售商承諾只銷售非籠飼雞蛋。潛艇堡、漢堡王、宜家家居等也都已宣布在2025年或之前，台灣分店只使用或銷售非籠飼雞蛋，預計普及率將越來越高。

Equitas說明，歐洲食品安全局和十幾個國際研究小組發現，提供籠養雞蛋的農場，因為雞蛋、籠子、設備和動物身上往往沾有糞便，受到沙門氏菌污染的風險高達33倍。為確保食品安全、減少動物虐待，籠飼蛋雞在歐盟等30多國已被禁止。在美國星巴克全球總部所在的華盛頓州，2023年底前也全面禁止生產和銷售籠飼雞蛋。（編輯：管中維）1110825