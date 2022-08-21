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嘉義台3線「幹譙阿嬤」出院 感謝重機車友集氣

2022/8/21 15:14（8/21 15:55 更新）
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嘉義縣台3線阿婆灣柑仔店。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣台3線「阿婆灣」的「幹譙阿嬤」陳富，日前因意識不清，住進加護病房治療，重機車友在網路發起集氣；陳富病情好轉，昨天上午出院回到安養院，並感謝重機車友的集氣。

現年89歲的陳富在嘉義縣台3線「阿婆灣」經營柑仔店，不時站在店門口以國罵告誡車友「騎卡慢ㄟ」而爆紅；近年來，陳富在嘉義縣番路鄉安養中心休養，有熟識重機車友仍會不時探望、關心。

陳富於8月初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，原本快要解除隔離，安養中心8月中旬發現陳富突然意識模糊、說話不清，急忙送醫急救，並送加護病房治療。

陳富熟識的車友當時則在臉書（Facebook）分享與「幹譙阿嬤」合照，並貼文「希望妳能醒來，希望還能跟妳開講，希望還能聽聽妳的聲音」，請好友為陳富阿嬤集氣。許多重機車友紛紛留言「阿嬤加油！」，希望陳富早日恢復健康。

陳富的孫子劉家睿今天接受媒體訪問表示，阿嬤8月中旬住進加護病房治療後，意識清醒，病情穩定，昨天上午已辦理出院返回安養院休養。

劉家睿表示，阿嬤因住院期間臥床，很少下床走動，雙腳比較無力，目前還需靠輪椅代步，其他狀況良好；阿嬤對於住院時，重機車友及外界的關心、集氣，感到很窩心。（編輯：謝雅竹）1110821

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