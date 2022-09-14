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英國女王國葬 日皇德仁夫婦將出席

2022/9/14 12:25
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（中央社東京14日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世國葬預定9月19日舉行，日方已確定由日皇德仁偕皇后雅子出席。有日媒報導，日本首相岸田文雄原則上不會出席國葬，主因可能是邀請函名額僅有2席。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）去世，享耆壽96歲。伊麗莎白二世是英國史上在位最久的君主，國葬將於9月19日在倫敦西敏寺舉行。

日本放送協會（NHK）報導，日皇出席外國王室或國家元首葬禮，以皇室慣例來看可說相當罕見。掌管日本皇室等事務的宮內廳表示，僅有一次是1993年比利時國王包杜恩一世（Baudouin I）的國葬，由當時為日皇的上皇明仁夫婦出席；德仁夫婦這次出席將是第2次。

日本內閣官房長官松野博一今天宣布，德仁與雅子將親自出席9月19日在英國舉行的女王國葬。此行將是德仁即位後，偕雅子首度出訪海外。

松野在上午記者會說，「基於英國王室的邀請，所以請求天皇及皇后兩位陛下出席」。

有關德仁與雅子出席的理由，松野說，英國王室與日本皇室過去一直保持親密關係，特別是伊麗莎白二世在位70年間，跟昭和天皇、上皇明仁及德仁3代持續都有交流。

松野還說，到了日本進入令和年代後也一樣，雖然因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延期，但伊麗莎白二世本人曾邀請德仁與雅子前往英國訪問。

岸田文雄並無計畫出席伊麗莎白二世國葬。

讀賣新聞報導，日本政府將在9月16日的內閣會議上，正式決定德仁夫婦前往英國出席國葬。目前已知日皇夫婦將於9月17日啟程前往英國，9月20日返回日本。

松野博一表示，包括岸田文雄在內，並無其他預定出席者。

共同社13日深夜報導，岸田文雄原則上將不會出席英國女王國葬，主因是英國方面發出的邀請函僅有國家元首等共2席，所以日方將以日皇夫婦出席作為方向。

由於包括美國總統拜登及德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）等多國政要，都預定出席英國女王國葬，因此日本政府內部之前曾有意見認為，「有必要在英國進行弔唁外交」，主張也應檢討讓首相出席。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110914

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