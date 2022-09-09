英國女王在位70年辭世 全球政要紛紛哀悼

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）在位70年的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）今天在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）安詳辭世，享耆壽96歲，全球政要紛紛致上哀悼之意。

● 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）

「作為英國最長壽、在位最久的國家元首，女王伊麗莎白二世因其優雅、端莊和奉獻，備受全世界尊崇。經歷數十年的全面變遷，包括非洲與亞洲的去殖民化以及大英國協的發展，她的存在使人安心。」

「伊麗莎白二世是聯合國的好朋友，曾兩度造訪我們的紐約總部，兩次相隔超過50年。她深度致力於許多慈善和環境志業，並在（去年）格拉斯哥（Glasgow）COP26（聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議）上，向與會代表發表動人講話。」

● 英國前首相強生（Boris Johnson）

強生表示，英國因女王伊麗莎白辭世，感受到一股深沉又切身的失落感。他說：「她看似如此永恆又令人讚嘆，恐怕我們都跟孩子一樣，以為她會一直存在下去。」

● 英國前首相梅傑（John Major）

「女王陛下為了服務我國及其福祉奉獻生命70年。她無私又英明，帶著驚人的慷慨精神來執行公務職責。她就是這樣生活、這樣領導。」

● 美國總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉兒（Jill Biden）

「在不斷變化的世界中，她是數代英國人的穩定存在與慰藉和驕傲的來源…她的遺產將大幅記載在英國歷史與世界敘事中。」

● 印度總理莫迪（Narendra Modi）

「伊麗莎白二世女王陛下將被視作當代的中堅人士受到緬懷。她提供她的國家和子民勵志的領導風範，是公共生活中端莊與正直的化身。她的逝去令人痛心。在這個傷心的時刻，我心與她的家人和英國人民同在。」

● 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）

「我們心情沉重地獲悉加拿大在位最久的君主伊麗莎白二世女王陛下辭世。…她對加拿大人的服務，將永遠是我國歷史重要的一環。」

「她是這個世界上我最喜歡的人之一，我會很想念她。」

● 大英國協秘書長史考蘭德（Patricia Scotland）

「陛下愛大英國協，大英國協也愛她。她統治期間出訪次數超過歷史上其他君王，拜訪國協家族每一個部分…當代大英國協的成長與活力歸功於她，也證明了她的奉獻、智慧與領導力。」

● 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）

「我知道，我能代表全紐西蘭人發言，就女王逝世向王室成員致上我們最深的慰問之意。對我們來說，她是一位備受尊崇和尊敬的君主，對他們（王室）而言，她則是一位母親和祖母。」

● 澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）

「隨著女王伊麗莎白二世辭世，一段歷史性的統治以及奉獻給職責、家庭、信仰、服務的漫長人生就此結束。澳洲人民的心與今日哀悼的英國人民同在。」

● 台灣總統蔡英文

「對於伊麗莎白二世女王陛下的逝世，我向英國王室、英國和大英聯邦表示最深切哀悼。台灣銘記並讚揚她一生領導服務公眾為世界樹立的榜樣。」

● 美國前總統川普（Donald Trump）與前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）

「伊麗莎白女王歷史性和非凡的統治，為大不列顛留下和平與繁榮的豐厚遺產。她的領導和持續的外交，保障並推進了與美國和全球各國的聯盟。」

● 美國前總統歐巴馬（Barack Obama）

「蜜雪兒（Michelle Obama）與我很幸運能認識陛下，她對我們具有重大意義。」

● 美國前總統小布希（George W. Bush）

「蘿拉（Laura Bush）和我有幸認識伊麗莎白二世女王陛下，她是個深具才智、魅力又機智的女性。在白金漢宮與陛下和她的柯基犬共度時光和品茶，是我們在總統任內最鍾愛的回憶。」

● 美國前總統柯林頓（Bill Clinton）

「我心繫王室以及在陛下一生服務期間受她啟發的所有人，並為他們祈禱。」

● 歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）

「我極其悲傷地獲悉伊麗莎白二世女王陛下辭世。她是全球在位最久的國家元首，也是世界上最受尊敬的人物。謹向王室與英國人民致上我真誠的慰問。」

● 歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）

「她曾被稱為堅定不移的伊麗莎白，始終藉其服務與承諾，向我們展現永恆價值在現代世界的重要性。」

● 愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）

「我想代表愛爾蘭政府，向英國人民表達最深的慰問之意，他們失去了摯愛的君主伊麗莎白女王陛下。」

「2011年她對愛爾蘭的國是訪問，象徵與我們最近鄰國關係正常化的關鍵一步。那場訪問極其成功，主要是因為女王許多親切的表示和暖心的評論。」

● 德國總理蕭茲（Olaf Scholz）

「我們哀悼女王伊麗莎白二世辭世。對數以百萬計的人來說，她是典範並鼓舞了人心，在德國這裡也一樣。經歷二戰的恐懼後，她致力於德國與英國的和解，這點將永遠銘記於人心。」

● 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）

「伊麗莎白二世女王陛下70年來體現了英國的延續性與團結。我懷念她，她是法國的朋友，也是善良的女王，在她的國家與她的世紀留下了永恆的印記」。

● 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）

「我們極其傷心地獲悉伊麗莎白二世女王陛下的辭世。謹代表烏克蘭人民向王室、英國全國和大英國協，就這項無法彌補的損失，致上真誠的慰問之意。我們的心思與你們同在，並為你們祈禱。」

● 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）

「英國近代史上最重要的事件都與陛下之名密不可分。伊麗莎白二世數十年來理所應當地受到臣民的愛戴與尊敬，在世界舞台上享有權威。」（譯者：楊昭彥）1110909