英國女王伊莉莎白二世辭世 蔡總統深切哀悼慰問

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（中央社台北9日電）英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II ）辭世，享耆壽96歲。總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文代表政府與人民，向英國政府及大英國協人民致上深切哀悼之意，並向繼任的英國國王查爾斯三世（HM King Charles III）及王室家屬致以誠摯慰問。

總統並指示外交部及駐英處，向英國政府表達台灣誠摯的悼念及慰問。

張惇涵表示，伊莉莎白二世領導英國70年，深受英國人民愛戴，亦備受國際社會推崇。從二戰時期首位從軍的女性王室成員，到登基之後，帶領英國走過漫長的冷戰年代，到面對當前威權擴張主義，歷經不同的時代變遷與挑戰，伊莉莎白二世所領導的英國，始終是全球民主不可或缺的中堅力量。

張惇涵表示，伊莉莎白二世的辭世，是英國及國際社會的巨大損失，祈願伊莉莎白女王安息，盼望王室家屬節哀保重。台灣與英國同心，感念女王畢生為世界和平與繁榮的貢獻；台灣也會與英國協力，持續為共同的理念價值而努力。（編輯：黃瑞弘）1110909

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲。倫敦市中心著名地標比卡迪里廣場大螢幕打出巨幅緬懷圖文。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月9日

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲。儘管有寒風陣雨，白金漢宮周邊晚間仍湧入人潮，有民眾特別持英國國旗主題雨傘前往。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月9日