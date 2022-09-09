悼念英國女王 印度總理莫迪形容「勵志領袖」

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英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲。儘管有寒風陣雨，白金漢宮周邊晚間仍湧入人潮，有民眾特別持英國國旗主題雨傘前往。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月9日

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（中央社記者林行健新德里9日專電）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，印度許多政治人物在網路發文表示哀悼，總理莫迪回憶與伊麗莎白二世兩次會面，形容她是一位「勵志領袖」。

莫迪（Narendra Modi）在伊麗莎白二世辭世消息傳出後不久透過推特（Twitter）表示，伊麗莎白二世過世令他哀痛，他的心與女王的家人和英國人民同在。

莫迪形容她是一位「勵志領袖」，在公眾生活中也是尊貴與高雅的化身，將被作為當代的中堅人士（stalwart）受到緬懷。

在另一則相關推文中，莫迪回憶他於2015年和2018年訪英時，與伊麗莎白二世的會面，並貼出2張照片。

莫迪表示難忘伊麗莎白二世的溫馨與慈藹，並說其中一次會唔中，伊麗莎白二世展示了聖雄甘地在她結婚時送的手帕，「我會永遠珍惜這份美意」。

另一方面，印度總統慕爾穆（Draupadi Murmu）推文說，世界失去了一位「偉人」，伊麗莎白二世帶領英國走過70多個春秋，如今一個時代隨之過去。

印度主要在野黨國大黨（Congress Party）的領袖人物之一拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）則在推特讚揚伊麗莎白二世在英國「長久且充滿榮光」的統治，且鞠躬盡瘁、有尊嚴地為國家服務。

印度以前是英國殖民地，印度人對英國懷有特殊的情感，而伊麗莎白二世也曾於1961年、1983年和1997年訪問印度。

在第一次訪問印度時，伊麗莎白二世和夫婿菲立普親王（Prince Philip）前往甘地紀念園憑弔時，特別換鞋以示尊崇。

伊麗莎白二世在這3次訪問中，乘坐過大象、參觀泰姬瑪哈陵（Taj Mahal），並與德勒莎修女（Mother Teresa）會唔。（編輯：郭中翰）1110909