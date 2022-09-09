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英國女王伊麗莎白二世逝世 艾菲爾鐵塔熄燈致哀

2022/9/9 08:39
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（中央社巴黎8日綜合外電報導）法國艾菲爾鐵塔今晚早早熄燈，以悼念英國女王伊麗莎白二世。巴黎人緬懷一位在位期間比許多人壽命還長的英國君主，以溫潤優雅的風範帶領國家走過風風雨雨。

英國黛安娜王妃（Princess Diana）1997年在巴黎過世時，令世界各地的民眾感到悲痛不己，但英國王室看似與大眾脫節，讓伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）陷入她在位70年來最黑暗的時期。

路透社報導，在黛安娜王妃出車禍身亡的隧道上方，一些路人在「自由火炬」（Flame of Liberty）紀念碑前停下腳步，緬懷英國在位最久的君主。

驗光師吉莎（Salima Gersa）說：「她是定義英國的人。」

在博物館工作的另一名女子瓦萊麗（Valerie）說，伊麗莎白二世逝世代表「一個世代的結束」，稱她是「看著周圍世界崩解的非凡女子」。

其他人說，對英國人而言，在國家經濟相對低迷時，伊麗莎白二世依舊象徵著穩定與持續性，但她也試圖讓古老的君主制適應現代需求。

美國觀光客夏農（Greg Shanon）說：「（伊麗莎白二世逝世是）令人哀痛的時刻，但她這一生過得很精彩，留下偉大的遺產。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1110909

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