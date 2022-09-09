英女王辭世 外交部請駐英代表處轉達哀悼慰問

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）昨天辭世，外交部表示，已請駐英代表處第一時間代表台灣政府及國民表達誠摯哀悼，並向繼任的國王查爾斯三世、國王親屬、英國政府以及國協人民，表達最深切及誠摯的慰問。

外交部早上發布新聞稿指出，英國白金漢宮發布消息，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日下午在其蘇格蘭府邸巴摩拉城堡（Balmoral Castle）駕崩，享耆壽96歲。

外交部已訓令駐英國代表處第一時間代表我國政府及國民，對伊莉莎白女王二世的辭世表達誠摯哀悼，並向繼任的國王查爾斯三世（King Charles III）、國王親屬、英國政府以及國協人民，表達最深切及誠摯的慰問。外交部吳釗燮部長也同時致電英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）表達相同慰問之意。

外交部指出，伊莉莎白二世自1953年登基至今長達70年，是世界史上在位最久的女性君主，也是英國史上最長壽及第一位慶祝白金禧（即在位長達70週年）的君主。

外交部表示，伊莉莎白二世長年忠誠履行王室職務並積極投入慈善工作，懿德懿行，深受英國人民愛戴與全球敬重。伊莉莎白女王二世的辭世不僅是英國政府與人民的損失，國際社會更失去一位領袖典範。（編輯：翟思嘉）1110909