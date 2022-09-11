政治名流憶舊事 側寫伊麗莎白女王睿智幽默

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）在對英國女王伊麗莎白二世逝世的哀悼聲中，前首相、國會議員和「詹姆士龐德」影星丹尼爾克雷格等，分享了他們過去和女王見面的種種，讓外界一窺女王的責任感和幽默的一面。

以下是法新社彙整有關女王的幾則軼事。

●乳酪掉地 女王秘而不宣

前首相梅伊（Theresa May）9日在下議院與議員們分享一段她在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）與女王野餐的糗事。

梅伊說：「大家都忙著把食物和飲料擺到桌上。」

「我拿起一些乳酪放在盤子裡，準備搬到桌子上。但乳酪掉到地上，而我必須當下做出抉擇。」

「我選擇撿起乳酪，放回盤子裡，把它放到桌子上。」

「我回過頭看，我的一舉一動都被女王陛下清清楚楚看在眼裡。」

「我看著女王。她看著我，只是笑了笑。最後乳酪還是原封不動地留在桌上。」

●奧運假跳傘真唬人 女王樂開懷

從梅伊手中接過首相位置的強生（Boris Johnson）告訴國會：「我以現場目擊者身分告訴大家，女王自己開車，沒有隨扈、也沒有探員跟著，她以驚人的速度在蘇格蘭大地上馳騁。」

強生還說，女王很喜歡各界對她和「007情報員」詹姆士龐德影星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）合演2012年倫敦奧運開幕式的反應。

當年奧運開幕式預錄短片中，女王在丹尼爾克雷格護送下登上直升機前往開幕式，當直升機抵達場地上空，預錄短片可以看到一個穿著粉紅色洋裝身影的人背著跳傘包，縱身一跳，接著鏡頭切到女王蒞臨現場的即時畫面，博得現場觀眾滿堂彩。

強生說，他曾告訴女王，「有個友好中東國家的領導人似乎真的以為，女王穿著粉紅色洋裝從直升機一躍而下，跳傘降落在奧運體育場館」。強生表示，他至今仍記得女王聽聞消息後所展現的純真喜悅。

影片來源：Olympics

●007不愛笑 慘遭女王調侃

丹尼爾克雷格本人則是告訴美國深夜脫口秀主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert），女王是如何嘲弄他在大銀幕上不苟言笑的形象。

他說： 「（女王）想開個玩笑，我就成了她調侃的對象。」

丹尼爾克雷格說： 「我們當時擺好姿式等著拍照，女王開口說『啊，糟糕，他是板著臉不笑的那個』。」

丹尼爾克雷格笑著告訴主持人說，女王這麼說他「還算公正」。

●暖暖一杯茶 道盡女王的仁慈

工黨的哈曼（Harriet Harman）告訴議會，她1998年被解除大臣職務之後，女王是如何慰藉她。

她說：「我被解職之後…我的行程是空的，電話也不再響了。」

「所以當白金漢宮（Buckingham Palace）來電，大家都很詫異。」

哈曼說：「當時沒有人想和我有任何瓜葛，但女王想見我。」

「我受邀與女王喝茶，女王想藉此感謝我的服務。」

●觀光客有眼不識女王 女王跟著裝傻

前王室隨扈葛里芬（Richard Griffin）回憶起他在巴爾莫勒爾堡與女王外出時，遇到兩名美國觀光客的情景。

葛里芬在今夏女王慶祝登基70週年「白金禧」（Platinum Jubilee）活動時告訴天空新聞電視台（Sky News）說，那兩名觀光客似乎沒有認出眼前這位是英國女王，打開話匣子之後，女王說：「我住在倫敦，但有個渡假小屋，就在山丘的另一邊。」

葛里芬回憶說，當時其中一名觀光客說：「那妳一定見過女王！」女王靈機一動說，「喔，我沒見過」，她指指身邊的葛里芬說，「這位倒是經常見到她」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110911