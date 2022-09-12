秘書憶往 曼德拉和伊麗莎白女王享有溫馨友誼

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（中央社南非開普敦12日綜合外電報導）已故南非總統曼德拉的私人秘書表示，英國女王伊麗莎白二世與曼德拉享有「溫馨的友誼」，曼德拉訪問白金漢宮時，曾拿女王的體重開玩笑，如此自由放肆說明兩人交情甚篤。

路透社報導，曼德拉1996年首次造訪白金漢宮時，穿著一套西裝，隨後換上他標誌性的明亮非洲風格襯衫，從而打破其他貴賓覲見女王時僵硬的王室限制。曼德拉還曾與女王同乘一輛皇家馬車穿過倫敦街頭。

1994年至2013年擔任曼德拉私人秘書的勒赫朗吉（Zelda la Grange）9日表示：「他們有著非常溫馨的友誼。」

勒赫朗吉告訴路透社：「他們皆有責任感、服務意識和一生堅持的使命召喚，他們之間有一種深厚的尊重，我認為這是兩人之間聯繫的基礎，兩人理解自己國家的傳統。」

從羅賓島（Robben Island）監獄獲釋並成為南非首位民選總統之後的幾年裡，曼德拉與伊麗莎白二世建立了密切的關係，他在南非接待女王，並前往英國和白金漢宮造訪她。

納爾遜．曼德拉基金會（Nelson Mandela Foundation）表示，這兩位全球偶像人物經常透過電話交談，並直呼對方名字，互相展現尊重和關愛。

勒赫朗吉說：「有一些趣事，但最特別的是我們有一次在白金漢宮…在接近女王時，曼德拉先生有一種邪惡的幽默感。所以，他走到女王面前，當他見到她時，他說：『伊麗莎白，您變瘦了！』女王放聲大笑。我想他是世界上唯一可以評論女王體重還能全身而退的人。」

曼德拉還為女王取了特別的名字：Motlalepula，意思是「帶著雨來」（to come with rain），納爾遜．曼德拉基金會稱，這是「我們愛戴女王陛下」的象徵。

曼德拉1997年在一次宴會上向查爾斯王子（Prince Charles）解釋這個字的意思，他說這個名字頒贈給女王，是因為兩年前她訪問南非時，剛好下起大雨，而南非已很長時間沒有經歷這樣的豪雨。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1110912