阿爾登：紐西蘭終將改制共和 但非短時間內完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社威靈頓12日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，在英國女王伊麗莎白二世逝世後的短期內，紐西蘭不會積極採取任何措施以改制為共和國，但她預期紐西蘭最終將會成為共和國。

阿爾登今天被問到英國新君即位後，是否將引發紐西蘭改制共和的討論，她告訴媒體說：「我從未感覺這項議題的迫切性。我們正面臨如此多的挑戰，這是一場重大辯論，不要認為這會很快或者應該很快發生。」

目前全世界有15個國家仍奉英國君主為國家元首，紐西蘭是其中之一，另外還有澳洲和加拿大等，儘管奉英王為元首只是形式上的。關於紐西蘭是否應成為共和國、以本國公民作為國家元首，這項爭論已有一段時間了。

阿爾登說： 「我確實相信，紐西蘭假以時日將朝著這個方向走。我想這可能會在我有生之年發生，但我不認為這是一項短期措施，或者是短期內的議題。」

除了紐西蘭之外，伊麗莎白二世（Elizabeth II）離世，也引發一海之隔的澳洲對關於未來君主制度的辯論。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，他所領導的工黨政府不會在首個任期內尋求公投。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110913