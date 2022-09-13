美參議員提決議案 感念英女王維繫強健美英關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電）多位美國聯邦參議員上週提出決議案，對英國女王伊麗莎白二世辭世表達哀悼，並感念她在位期間維繫強健美英關係。決議案已獲得47位跨黨派議員連署支持，包括參院兩黨領袖。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲；她在位時間70年，是英國史上在位最久的君主。

美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、參院外委會歐洲與區域安全合作小組主席夏亨（Jeanne Shaheen）、共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）上週聯合提出決議案，向英國王室及人民表達哀悼，並感念女王在位期間維繫強健美英關係。

決議案細數女王與美國的連結，例如女王在位期間總共對美國進行4次國是訪問、2次非官方訪問，並與13位美國總統會面；首次國是訪問是在1957年，當時女王與時任美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）會晤。

此外，決議案表示，1991年5月16日，女王在美國國會發表演說，慶祝美英兩國長年夥伴關係，是首位在美國國會致詞的英國君主。

里契今天透過新聞稿表示，歷史上少有像伊麗莎白二世這樣的人物，她把生命奉獻給人民，把國家置於個人之上，並以後代都能感受到的方式推進美英關係。

夏亨回憶起小時候看女王登基。她說：「當時全世界見證一名25歲女子，在二戰背景下繼承為國家提供力量和毅力的重責大任。往後超過70年的時間，她以韌性與優雅兩者間的獨特平衡，挑起這份責任。」

夏亨表示，對英國人民來說，不論是戰爭、人道危機還是經濟蕭條，女王都在動盪時期扮演起堅毅領袖的角色；她在位期間推進重要且緊密的美英關係，這段關係在世界面臨全球安全危機的今日，仍然持續占有重要地位。

決議案目前已獲得47名跨黨派參議員連署支持，包括參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。

參院決議案是種美國國會表態形式，僅須參議院通過，無須美國總統簽名生效，故不具法律約束力。 （編輯：林憬屏）1110913