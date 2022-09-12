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悼英女王伊麗莎白二世 紐西蘭9/26放假全國追思

2022/9/12 16:55
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（中央社威靈頓12日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登今天表示，為哀悼英國女王伊麗莎白二世逝世，將把9月26日訂為國定假日，並舉行國家追悼會。

法新社報導，阿爾登（Jacinda Ardern）在首都威靈頓（Wellington）告訴記者說：「我期盼能藉此機會對伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）終身為紐西蘭所作服務表示感謝。」

「我們得承認這是70年一次的大事。女王是我們的君主、我們的國家元首。」

她補充說：「她藉由服務公眾為紐西蘭做出巨大貢獻，這標誌著一個重要時期的結束。」

國家追悼會將於同日在威靈頓的聖保羅大教堂（Cathedral of St Paul）舉行。

阿爾登證實，她將於9月14日離開紐西蘭，到倫敦參加女王的葬禮，之後立即轉往美國紐約，參加聯合國大會。

在紐西蘭之前，澳洲宣布9月22日為國定假日以追悼女王。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也將飛到倫敦，參加女王的葬禮。

澳洲和紐西蘭11日正式宣布新英王查爾斯三世（King Charles III）為國家元首。

這兩個英國的前殖民地已經獨立了數十年，但仍奉英國國王為國家元首。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1110912

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