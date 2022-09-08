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持有戰時機密卡片才算總統心腹？ 府：無稽之談

2022/9/8 19:43
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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統府今天表示，面對新型態複合式軍事威脅，執政團隊隨時針對台灣臨戰應變的機制進行檢討精進；媒體報導所謂持有戰時機密卡片才是蔡總統決策核心或心腹云云，完全是無稽之談，也並非事實。

風傳媒今天報導，為因應新戰爭型態，國安單位在近2年，以蔡總統為核心，對打仗時影響總統決策的重要人物發出一張「小卡片」，持有卡片者，開戰時將第一時間被安全單位引導到機密場所，協助蔡總統指揮作戰。

報導指出，除了軍方、國安要角，卡片擁有者還包括蔡總統的心腹、心腹的心腹，也就是說，戰時究竟哪些人是國家運作中樞，從誰拿到這張卡片可以看出，而此作法在前總統李登輝、陳水扁、馬英九任內皆未實施過。

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總統府發言人張惇涵晚間受訪回應表示，面對新型態且持續不斷的複合式軍事威脅，執政團隊隨時針對台灣臨戰應變的機制進行檢討精進。但重點在於建立更完善的機制，確保政府各單位能夠各司其職、堅守崗位、維持運作，以捍衛人民及國家安全。

他進一步表示，至於哪些人，在何時，應該在哪個場域，進行什麼工作，都與其本身的工作職責相關。報導中所謂有機密卡片才是蔡總統決策核心甚或是所謂心腹云云，完全是無稽之談，也並非事實。（編輯：林興盟）1110908

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