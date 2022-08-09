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索羅門群島民主遇試煉 親中總理提修憲欲延後大選
首頁 / 國際

巴紐總理連任成功 宣誓就職展開第2任期

2022/8/9 20:38
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（中央社莫士比港9日寳合外電報導）太平洋島國巴布亞紐幾內亞經歷籠罩暴力和貪腐疑雲的國會大選後，總理馬拉普獲新國會過半支持，今天宣誓就職展開第2任期。

法新社報導，馬拉普（James Marape）在巴布亞紐幾內亞新選出的國會中贏得過半支持。

他在首次對新國會發表的面向廣泛演說中重申讓巴紐成為「地球上最富裕黑色基督徒國家」，並且樂於接受國會所作由他繼續領導的一致表決結果。

大英國協觀察團就賄賂指控和選舉名冊遺失表達憂心，馬拉普也設法對投票進行檢討。他說：「我們必須就選舉程序進行改革，在這方面維持現狀顯然不再是一個選項。」

新國會成員包括魯菲娜．彼得（Rufina Peter）、凱西．薩旺（Kessy Sawang）兩位女性。這是2017年上一次大選沒有女性得以進入國會殿堂以來，再度有女性躋身全國政界。魯菲娜．彼得所屬全民黨（People's National Congress Party）領袖歐尼爾（Peter O'Neill）稱之「驕傲一刻」。

投票已於5日結束，計票工作持續在進行中。多山、被森林覆蓋的巴紐資源豐富，卻普遍貧窮。

這場投票動員了約1萬名軍警和矯正機關人員。其中，7月26日曾經發生帶有政治動機攻擊，一群惡霸持大砍刀在一個計票中心外追逐兩名受害者，造成其中一人腦部受傷，另一人則是肢體受傷。

巴紐民族多元，使用超800種語言，候選人能夠對自己所屬族群提供何種物質利益，往往左右選民投票意向。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1110809

馬拉普
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