星菲簽署多項合作協議 籲推進南海行為準則協商

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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）菲律賓總統小馬可仕到新加坡進行國是訪問，今天與星國總理李顯龍共同見證兩國簽署多項協議，涵蓋數位、反恐等領域的合作。星、菲也強調進行務實協商，達成南海行為準則的重要。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）4日展開上任後首次國是訪問，先後出訪印尼、新加坡。新加坡外交部表示，小馬可仕今天分別拜會新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）及總理李顯龍。

新加坡外交部指出，小馬可仕訪星期間也與李顯龍共同見證兩國簽署多項協議。

星媒報導，這包括簽署數位合作備忘錄，交流數據、數位政府及網路安全方面的知識及作法，並針對詐騙電話共享情報；簽署有關招聘菲律賓醫護人員來新加坡的聯合公報。星、菲軍方也達成向位於新加坡的區域反恐情報中心派遣一個小組的安排。

根據星、菲強化夥伴關係的聯合聲明，其他3項合作備忘錄涵蓋個人資料保護、合作開發菲律賓新克拉克城（New Clark City）、水務領域的合作。

此外，星、菲雙方針對重要區域及國際情勢交換意見，強調強化東協中立性及團結、深化區域經濟整合、捍衛以規則為基礎的多邊主義、提倡區域和平穩定的重要性。

在南海議題上，星菲領導人重申維護和平、安全、穩定、航行及飛行自由，以及和平解決爭端的重要性。他們也強調在符合國際法規範下，進行務實協商以達成南海行為準則，以及維護、提倡有助南海行為準則協商環境的必要。

為處理南海主權爭議，中國和東協10國於2002年簽署「南海各方行為宣言」，目標是最終磋商形成「南海行為準則」。

南海議題涉及菲律賓、中國、台灣、越南等各聲索方利益。（編輯：黃自強）1110907