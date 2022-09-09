英國女王辭世 韓國總統尹錫悅讚精神長存

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）英國女王伊麗莎白二世辭世，韓國總統尹錫悅今天上午在推特（Twitter）以英文致上哀悼之意，並讚揚伊麗莎白二世的仁慈與善行將長留在人們回憶中。

尹錫悅在推文中首先就女王辭世向英國人民致上最深哀悼，他說，伊麗莎白二世女王對於人類自由的原則保有堅定信仰，也為人類尊嚴留下偉大遺產，「女王的仁慈與善行將永存我們的回憶中」。

韓國朝野及地方首長也透過社群網站致哀。伊麗莎白二世23年前曾造訪的慶尚北道安東市市長權奇菖也發表哀悼文，表示伊麗莎白二世與安東的珍貴緣分將長存當地居民心中。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）當地時間8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）辭世，享耆壽96歲。

伊麗莎白二世在位超過70年，是英國史上在位最久的君主，她曾於1999年4月訪問韓國，並在被列為世界文化遺產的安東河回村度過73歲生日，這也是韓英1883年建交以來，英國元首首次訪問韓國，被視為韓英關係的重大里程碑。

伊麗莎白二世當時也造訪首爾仁寺洞及梨花女子大學，直接與民眾接觸，為韓國人留下深刻印象。她在與當時總統金大中晚餐時表示，「今天看到的韓國，與我1952年即位時英國人所了解的韓國非常不同」。

伊麗莎白二世當時稱讚，韓國人民將支離破碎的國家重新建立起來，也讓韓國成為世界主要產業國家之一，期望這次訪韓成為在新世紀象徵韓英兩國關係的力量。（編輯：郭中翰）1110909