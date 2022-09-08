賀錦麗29日訪韓 電動車補助議題受矚

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）美國副總統賀錦麗月底率代表團出席前日本首相安倍晉三國葬後，29日將與韓國總統尹錫悅會面，輿論關注尹錫悅是否提出美國「降低通膨法案」電動車減稅優惠排除韓系車議題。

韓聯社報導，韓國總統辦公室今天表示，賀錦麗（Kamala Harris）將於29日訪韓並與尹錫悅會面，雙方將討論韓美同盟強化、北韓問題、經濟安全、主要地區及國際局勢相關議題。

賀錦麗這次訪問首爾，距離美國總統拜登5月訪韓僅約4個月；這也是美國副總統時隔4年半訪韓，上一位是2018年2月時任副總統彭斯（Mike Pence）。

輿論分析，尹錫悅可能藉這次會面向兼任美國參議院議長的賀錦麗反映美國降低通膨法案（Inflation Reduction Act）中對電動車減稅優惠排除外國生產電動車的問題。除爭取修法外，也希望美國政府高層認知此問題嚴重性，並盡力協助韓國企業降低損失。

美國降低通膨法案提供在北美組裝電動車抵減稅額優惠，在韓國生產的現代（Hyundai）、起亞（Kia）車款可能因此失去價格競爭力，衝擊在美市占率。

韓方自美國通過法案後持續表達關切，主張這項措施違反雙方自由貿易協定（FTA）及世界貿易組織（WTO）相關規定，希望取消或暫緩實施。

此外，賀錦麗可能與韓國國務總理韓悳洙會面。韓國外交部發布新聞稿表示，希望藉由政府最高層級會面，促進韓美之間具國際普遍性的戰略同盟發展。（編輯：馮昭）1110908