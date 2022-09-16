蒲亭未受邀英女王國葬 俄外交部：極端邪惡

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭未受邀參加已故英國女王伊麗莎白二世的國葬，俄國外交部發布聲明，批評這項決定「極端邪惡」，因女王曾於二戰領導軍民和俄國共同對抗納粹及其烏克蘭盟友。

法新社報導，莫斯科當局今天批評英國不邀請俄羅斯參加英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）葬禮的決定。自俄國入侵烏克蘭以來，英俄兩國關係一直處於臨界點。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，儘管受到冷落，她仍代表俄國向英國民眾表達哀悼之意。

在一份向塔斯社發布的聲明中，沙卡洛娃表示：「英國外交部通知俄國駐倫敦大使館，他們決定不邀請俄國參加已故伊麗莎白二世女王的哀悼儀式，其中也包括俄國大使館的高階官員。」

她接著說到：「我們認為，英國企圖利用牽動全球數百萬人內心的女王辭世舉國悲劇，在哀悼的日子中對我們國家報宿怨，極端邪惡。」

沙卡洛娃表示，基於女王在第二次世界大戰時扮演的角色，將俄羅斯人拒於女王葬禮之外的決定「尤其可見出於一己之私」。

她說，當時英國軍隊「對抗納粹及其烏克蘭盟友班傑拉（Stepan Bandera）、舒赫維奇（Roman Shukhevich）」，「但現在，英國菁英卻站在他們那一邊。無論如何，莫斯科都會持續向所有為戰爭勝利做出貢獻的上一輩人致敬」。

「太陽報」（The Sun）報導，烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）將於19日出席女王 葬禮。

不過，英國政府因邀請中國政府派代表參加女王葬禮而受到批評，因中國侵害新疆維吾爾族人的人權。

中國國家主席習近平是否出席女王葬禮尚不清楚，他目前正在烏茲別克的峰會會見俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。媒體報導稱，中國國家副主席王岐山可能代表出席。

俄羅斯、白俄羅斯及緬甸則未被列入女王葬禮的邀請名單。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1110916