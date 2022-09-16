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威廉護送女王靈柩 憶起母親黛安娜喪禮

2022/9/16 08:50
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（中央社英國山均漢姆15日綜合外電報導）英國威廉王子今天表示，走在女王伊麗莎白二世靈柩後面，勾起他痛苦的回憶，讓他想起十幾歲時參加母親黛安娜王妃（Princess Diana）喪禮的那一刻。

法新社報導，現在封號為威爾斯親王（Prince of Wales）的威廉（William）在妻子凱特（Kate）陪同下，在英格蘭東部的伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）私宅山均漢姆堡（Sandringham Estate）與留下鮮花悼念女王的民眾說話。

天空新聞網（Sky News）新聞畫面顯示，40歲的威廉告訴一群來看他的民眾：「昨天那段路程很艱辛，喚起我一些回憶。」

伊麗莎白二世的靈柩昨天從白金漢宮（Buckingham Palace）移至西敏廳（Westminster Hall）時，威廉與弟弟哈利王子（Prince Harry）一同走在靈柩後面。

1997年，當時只有15歲的威廉與12歲的哈利走在黛安娜靈柩後方的畫面，令全世界動容。

威廉和凱特今天花了將近1小時，觀看獻給伊麗莎白二世的鮮花，並與民眾握手。

威廉對一群女性說：「這是其中一個時刻，你告訴自己『我已經做好心理準備了』，但其實還沒準備好接受這個事實。」

王室傳統上會在山均漢姆堡一起過耶誕節，伊麗莎白二世通常會在這裡一直待到隔年2月。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1110916

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