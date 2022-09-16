英女王國葬新規劃出爐 抗疫有功醫護人員受邀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）白金漢宮今天發布女王伊麗莎白二世國葬最新規劃，除了各國元首，受邀出席19日國葬儀式的還有約200名今年稍早獲女王壽辰授勳的醫護人員等，表彰他們的貢獻。

英國君主的官方生日為每年6月，期間的「壽辰授勳」（Birthday Honours）表彰對英國有特殊貢獻的居民，受邀出席國葬儀式的今年度受勳人包括應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有功的醫護人員、社區志工。

女王目前停靈國會西敏廳（Westminster Hall），供民眾致意。一名白金漢宮高階官員今天在媒體簡報會表示，民眾自19日早上6時30分起即不可再進入西敏廳。由於民眾往往需排隊數小時才有機會向女王致意，政府將提早宣布不再接受排隊。

根據規劃，19日當天上午10時44分，女王將自西敏廳移靈至約1公里外的西敏寺（Westminster Abbey）。女王的靈柩將依國家領導人逝世慣例置於拖曳炮架上；19日使用的將是皇家海軍於1901年除役、供維多利亞女王（Queen Victoria）國葬使用的炮架。

白金漢宮官員說明，這座皇家海軍炮架歷年曾用於伊麗莎白二世的父親國王喬治六世（King George VI）、前首相邱吉爾（Winston Churchill）等人的國葬。14日用於自白金漢宮移靈至西敏廳的炮架則屬於御用皇家騎炮隊（The King’s Troop Royal Horse Artillery）。

19日上午的移靈隊伍預計10時52分抵達西敏寺西大門。西敏寺將於上午8時起開放受邀的各國元首、代表團成員以及英國政府官員、議員（含蘇格蘭等地方議會議員）、各領域專業人士入座。11時，國葬儀式開始，預計將於11時55分進入尾聲 ，隨後全國將默哀2分鐘。

女王接著將移靈至相隔2公里餘、在海德公園（Hyde Park）一帶的威靈頓拱門（Wellington Arch），預計下午1時抵達。過程中，國會大笨鐘（Big Ben）將鳴響。

與上午的移靈一樣，國王查爾斯三世（King Charles III）將與安妮公主（Princess Anne）等弟妹，以及9日獲王儲頭銜「威爾斯親王」（Prince of Wales）的威廉王子和2020年卸下王室職務的哈利王子一同步行送女王一程。

與14日自白金漢宮移靈至西敏廳相同，威廉王子將與哈利王子並肩同行，不同於去年為菲立普親王（Prince Philip）送葬時，兩人之間有安妮公主的長子菲立普（Peter Phillip）隔開。

根據規劃，西敏寺的儀式結束後，各國元首和代表將受邀出席由新任外交大臣柯維立（James Cleverly）主持的招待會。

結束在威靈頓拱門的儀式後，國王及其他王室成員將驅車前往溫莎（Windsor）準備安葬女王，移靈也將以靈車進行。在溫莎的送葬儀式預計下午3時10分展開。

女王將被安葬在屬於溫莎堡（Windsor Castle）聖喬治教堂（St George's Chapel）一部分的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel），伴菲立普親王與喬治六世長眠。

在聖喬治教堂的安葬儀式預計下午4時展開，將有電視轉播，但晚間7時30分開始的入土儀式則完全屬於王室成員。

根據規劃，19日國葬當天各國元首和代表將以集體自指定集合地點前往西敏寺為原則，其他安排則屬例外。（編輯：楊昭彥）1110916