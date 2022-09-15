南早：王岐山將赴倫敦 出席英女王國葬

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（中央社台北15日電）港媒英文南華早報今天引述消息來源說，中國國家副主席王岐山將代表中方出席英國女王伊麗莎白二世的國葬典禮，葬禮19日將在倫敦舉行。不過，中國官方尚未證實這個消息。

南華早報（SCMP）15日報導引述不具名外交人士說，王岐山18日將會飛抵倫敦，19日參加英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬。

中國外交部發言人毛寧14日在例行記者會上表示，中方正在積極考慮派「高級別代表團」，出席英國女王伊麗莎白二世的國葬，並將適時發布有關消息。

王岐山12日前往英國駐中國大使館弔唁英國女王，並在弔唁簿上題詞。他表示，伊麗莎白二世是中英關係發展的推動者和貢獻者，是首位訪中的英國君主，曾接待多位中國領導人訪英，為中英關係的發展作出積極貢獻。

伊麗莎白二世逝世後，中國國家主席習近平及國務院總理李克強9日先後發出唁電致哀。其中，習近平推崇伊麗莎白二世作為英國在位時間最長的君主，贏得廣泛讚譽。伊麗莎白二世女王是首位訪問中國的英國君主。她的逝世是英國人民的巨大損失。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110915