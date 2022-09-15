更多編輯台推薦新聞：
金鐘獎主持群曝光 首日曾國城攜手唐綺陽、戲劇類曾寶儀擔綱
娛樂

金鐘獎主持群曝光 首日曾國城攜手唐綺陽、戲劇類曾寶儀擔綱

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐洲議會通過台海決議 要求歐盟助台強化「矽盾」
首頁 / 國際
英國女王辭世
新聞專題
英國女王辭世1/98
首頁 / 國際

南早：王岐山將赴倫敦 出席英女王國葬

2022/9/15 19:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）港媒英文南華早報今天引述消息來源說，中國國家副主席王岐山將代表中方出席英國女王伊麗莎白二世的國葬典禮，葬禮19日將在倫敦舉行。不過，中國官方尚未證實這個消息。

南華早報（SCMP）15日報導引述不具名外交人士說，王岐山18日將會飛抵倫敦，19日參加英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬。

中國外交部發言人毛寧14日在例行記者會上表示，中方正在積極考慮派「高級別代表團」，出席英國女王伊麗莎白二世的國葬，並將適時發布有關消息。

王岐山12日前往英國駐中國大使館弔唁英國女王，並在弔唁簿上題詞。他表示，伊麗莎白二世是中英關係發展的推動者和貢獻者，是首位訪中的英國君主，曾接待多位中國領導人訪英，為中英關係的發展作出積極貢獻。

伊麗莎白二世逝世後，中國國家主席習近平及國務院總理李克強9日先後發出唁電致哀。其中，習近平推崇伊麗莎白二世作為英國在位時間最長的君主，贏得廣泛讚譽。伊麗莎白二世女王是首位訪問中國的英國君主。她的逝世是英國人民的巨大損失。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110915

伊麗莎白二世
英國女王國葬 法國總統馬克宏將參加 對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
王岐山
英女王辭世 王岐山赴英國駐中使館弔唁 疫情趨緩國際會議多 中國高層官員可能恢復外訪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
伊麗莎白二世過世 影集「王冠」收視率翻倍跳