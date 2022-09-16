英女王國葬前 下院議長禁中國官員到國會致哀

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（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）英國女王伊麗莎白二世國葬19日舉行，中國元首也受邀出席，但國會禁止中方官員進入國會所屬西敏廳瞻仰女王。

北京去年3月曾以散布關於新疆人權情勢的「虛假訊息」為由，對7名議員施加制裁，措施包括禁止議員入境中國、與中國有商業或投資行為。

為反制中方制裁，英國國會去年9月起禁止中國駐英大使鄭澤光進入國會所屬建築群。當時英國政府表示，誰能進入國會管理的區域，由國會決定。

相關反制作為現在擴大至受邀出席女王國葬儀式的中國代表團。

英國外交部上週對有正式邦交的國家發出邀請函，邀請各國元首出席國葬。各國元首也獲邀至西敏廳向女王致意。

部分遭北京制裁的英國議員14日聯名致函上、下議院議長，指出中國人權紀錄惡劣、在新疆施行種族滅絕，中國官員不宜出席女王國葬。他們也要求議長確認，中方官員不會獲准進入國會建築群。

其中一位遭北京制裁的議員、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）質疑，為何英國可以對白俄羅斯、俄羅斯及緬甸說「不」，對中國卻做不到？

白俄羅斯、俄羅斯及緬甸皆未收到出席女王國葬的邀請函，與敘利亞、委內瑞拉及阿富汗的待遇相同。北韓、尼加拉瓜及伊朗僅大使級官員受邀出席。

中國官員遭禁止進入西敏廳是繼各國元首被要求集體共乘巴士赴女王國葬儀式現場後，又一樁國喪外交風波。

英國女王伊麗莎白二世國葬19日舉行，14日起停靈國會所屬西敏廳，供民眾致意。排隊等候瞻仰以及女王移靈與送葬路線沿途已開始交通管制，並為19日各國元首齊聚倫敦作準備。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月16日

據了解，霍伊爾告知國會議員，他已回絕中國官員前往西敏廳（Westminster Hall）瞻仰女王的請求。女王靈柩14日自白金漢宮移靈至西敏廳後，在西敏廳停靈約4天到19日止，供民眾致意。

西敏廳是國會建築群一部分，上、下議院議長有權決定如何使用。不過，一名下議院資深官員今天告訴中央社，國葬相關安排主要為白金漢宮和政府權責；這不是國會活動，因此國會是否能全權決定禁止特定人士進入西敏廳，有待商榷。

雖然國會一向較政府不吝於展現對抗威權、捍衛人權等立場，但在國喪期間，各界多採取「暫時擱置爭議」、「內政外交休兵」的態度，例如無論是在醞釀又一次獨立公投的蘇格蘭，或者是在至今仍因政治歧見而無法組成聯合執政地方政府的北愛爾蘭，都是如此。此時「強硬抗中」不僅不易凝聚支持，甚至恐易落人口實。

跨黨派中國小組主席、保守黨籍下議院議員葛蘭姆（Richard Graham）今天接受英國LBC電台訪問時說，不應讓政治議題分散對女王和國喪的注意力；在這個時候，任何政治人物批評政府邀請出席國葬的名單，都是不恰當的。

去年9月，葛蘭姆在鄭澤光上任不久後，邀請他出席在國會舉行的招待會並致詞。也正是在遭北京制裁的議員就此事向議長發函抗議後，中國大使從此不得踏入國會一步。

當時霍伊爾告訴媒體，若北京取消對議員的制裁，當然就不會有這類爭議；中國大使仍能與議員會晤，但不能在國會。

女王國葬將在距離西敏廳不遠的西敏寺（Westminster Abbey）舉行。西敏寺不屬於國會建築群，中國代表團仍能出席國葬儀式。

中央社今天與其他媒體一同進入西敏廳觀察民眾致意動態。女王靈柩被皇家旗完整覆蓋，排隊可長達10小時的民眾實際上僅有約一分鐘時間在靈柩邊佇足、向女王致意，以免影響人流動線。儘管如此，幾位在現場的民眾仍忍不住淚如泉湧。（編輯：周永捷）1110916