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威廉和哈利王子將出席守夜 陪伴英女王靈柩15分鐘

2022/9/16 23:01
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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國肯辛頓宮發言人今天表示，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的8個孫子，包括威廉王子和哈利王子，將在17日晚間為祖母守夜，靜靜陪伴女王靈柩15分鐘。

伊麗莎白二世的靈柩會停放在國會大廈西敏廳（Westminster Hall）直到19日舉行國葬，供英國民眾悼念致意。

肯辛頓宮（Kensington Palace）的發言人表示：「威爾斯親王（Prince of Wales）將站在靈柩頂端，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）將站在尾端。應國王的要求，他們都會穿上軍裝。」

威爾斯親王和薩塞克斯公爵是威廉王子和哈利王子的封號。

威廉王子是英國王位第一順位繼承人，他和弟弟哈利王子都曾加入英國軍隊服役。

曾赴阿富汗前線執行任務的哈利王子，自2020年退出王室職務、軍銜遭拔除後，就未再穿軍裝出席過任何活動。

發言人說，他們的妻子不會出席守夜儀式。

伊麗莎白二世的國葬將於19日在倫敦舉行，不少外國政要受邀。梵蒂岡16日表示，教宗方濟各（Pope Francis）將不會出席女王國葬，而是指派教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）代表參加。（譯者：張欣瑜/核稿：林治平）1110916

哈利
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