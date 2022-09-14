繼位後首次 英王查爾斯三世訪北愛爾蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社貝爾法斯特13日綜合外電報導）查爾斯三世（Charles III）今天首次以英國國王身分訪問北愛爾蘭，在母親伊麗莎白二世下週國葬前走訪大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國4個構成國。

法新社報導，73歲的查爾斯三世座機從蘇格蘭的愛丁堡（Edinburgh）抵達北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）。伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日以96歲高齡駕崩，目前停靈在愛丁堡。

查爾斯三世還是王儲期間，共39次造訪北愛，今天是他第40次造訪。北愛深受英國統治下的分離派暴力所擾，自1998年以來難有和平，忠於王室的統派現在覺得他們在大英帝國的地位面臨前所未見的威脅，民族主義者也將首次在北愛領導委任分權政府。

與此同時，愛爾蘭統一的可能性似乎日漸升高。

查爾斯三世今天來到王室在北愛的唯一行宮希爾斯堡（Hillsborough Castle），對政治領袖表示，他會致力為北愛的所有社群做事。

他告訴他們：「我承擔起我的新職責，決心為北愛爾蘭所有居民謀福利。」

查爾斯三世和王后卡蜜拉（Camilla）今天在希爾斯堡外，向一大早就出來歡迎兩人的民眾揮手致意。47歲的北愛民眾爾文（Rhonda Irvine）告訴法新社：「查爾斯來到這裡非常重要。」她說女王「啟發了查爾斯」，也看好查爾斯會成為「非常棒」的國王。

61歲的退休護理人員蘇德羅（Ann Sudlow）也早早就來到現場，「向國王展現我們支持他，北愛擁護他」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110914