女王逝世國葬 英國王室重要事件回顧

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）96歲高齡辭世的英國女王伊麗莎白二世19日將在西敏寺舉行隆重國葬。回顧英國王室，過去曾經歷女王長子查爾斯婚變、黛妃身亡、哈利梅根風波、安德魯王子性侵醜聞等風波。

--1936年1月20日，英國國王喬治五世（George V）逝世，他的長子愛德華八世（Edward VIII）繼位。

--1936年12月11日，愛德華八世為與離過婚的美國名媛辛普森夫人（Wallis Simpson）締結連理，僅在位326天就選擇退位，引爆一場憲政危機，後由弟弟喬治六世（George VI）繼位。

愛德華八世是英國近1000年來，首位基於自身意願退位的英國國王。

--1947年11月20日，喬治六世的長女伊麗莎白公主（Princess Elizabeth）嫁給菲立普．蒙巴頓（Philip Mountbatten），後者受封為愛丁堡公爵。

英國女王伊麗莎白二世（左）和菲立普親王（右）在1947年結婚。（圖取自facebook.com/TheBritishMonarchy）

--1952年2月，伊麗莎白公主偕夫婿出訪非洲與亞洲，重病的喬治六世在2月6日傳出死訊，享年56歲。

1953年英國女王伊麗莎白二世登基。（美聯社）

--1953年6月2日，25歲的伊麗莎白二世在西敏寺（Westminster Abbey）登基為女王，是第一場電視轉播的加冕典禮。她在位的第一個英國首相正是鼎鼎大名的邱吉爾（Winston Churchill）。

--1960年，女王生下第3個孩子安德魯王子。她的長子查爾斯於1948年出生，長女安妮公主於1950年出生，最小的兒子愛德華在1964年出生。

--1973年，安妮公主嫁給第一任丈夫菲力普斯（Mark Phillips），兩人於1992年離婚。

--1977年，女王慶祝登基25週年銀禧年（Silver Jubilee），展開大英國協（Commonwealth）環遊之旅，英國盛大慶祝。

--1981年7月29日，查爾斯王子舉行世紀婚禮，迎娶黛安娜‧史賓塞（Diana Spencer），兩人於1996年離婚。

--1982年6月21日，查爾斯與黛安娜的長子威廉王子誕生；次子哈利王子2年後誕生。

查爾斯（左）與黛安娜（右）。（圖取自維基共享資源；作者Elke Wetzig，CC BY-SA 3.0）

--1992年，女王登基40週年，但這年被她稱為「可怕的一年」。她的4名子女中有3人在這年婚姻破裂，她所住的溫莎城堡（Windsor Castle）毀於一場大火。

查爾斯王子與黛安娜王妃結婚11年後，1992年開始分居。黛安娜隨後開始揭露王室內幕，由傳記作家莫頓（Andrew Morton）出版「黛安娜傳」（Diana：Her True Story）。

安妮公主與第一任丈夫菲力普斯離婚。安德魯王子也在這一年與妻子佛格森分居，導火線是「佛姬」被小報偷拍到在泳池邊上空做日光浴，並與她自稱的「財務顧問」接吻。

--1996年8月28日，查爾斯王子與黛安娜離婚。

--1997年8月31日，黛安娜與富豪男友多迪．法耶德（Dodi Al Fayed）在巴黎阿爾瑪橋（Alma bridge/Pont de l'Alma）隧道中遭狗仔隊跟蹤，後因車速過快車禍身亡。

黛安娜和多迪．法耶德的紀念碑，位於倫敦的哈洛德百貨公司。（圖取自維基共享資源；作者Bobak Ha'Eri，CC BY 2.5）

--2002年，女王在2月6日慶祝登基50週年。2月9日，女王妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）過世，享年71歲。

瑪格麗特公主曾有一段愛情悲劇。她在22歲時愛上已故父親的侍從官－離過婚、比她年長16歲、還有兩個小孩的前英國皇家空軍軍官唐森（Peter Townsend），兩人想要結婚卻不受支持。

瑪格麗特公主最終選擇放棄這段關係，並於1960年嫁給攝影師阿姆斯壯瓊斯（Antony Armstrong-Jones），但這段愛情也沒能走到最後，兩人於1978年離婚。

晚年及年輕時的瑪格麗特公主。（圖取自維基共享資源；作者David S. Paton、Jack de Nijs，CC BY-SA 3.0）

--2002年3月30日，女王的母親伊麗莎白王太后於溫莎城堡逝世，享嵩壽101歲。

--2002年6月1日至6月4日，慶祝女王登基50年金禧年（Golden jubilee），全國舉行4天慶祝儀式。

--2005年4月8日，查爾斯王子宣布在溫莎城堡的聖喬治教堂（St George's Chapel）與交往多年的情人卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）結婚。

據稱兩人20多歲相遇時，查爾斯對卡蜜拉一見鍾情，但到修成正果則是一條漫漫長路，卡蜜拉被認為是讓英國王室「世紀婚姻」破裂的「另一個女人」。黛安娜1995年受訪時說「這段婚姻裡有三個人」。

多年來，卡蜜拉被稱為王后或王妃的爭論不曾間斷，這件事最終由女王定奪，她在2022年表示，她「誠心希望，時候到了，卡蜜拉被稱為王后」。這成為卡蜜拉贏得查爾斯身邊另一半地位的證明。

卡蜜拉（前右）曾是英國王儲查爾斯（前左）的情婦與紅粉知己，在與查爾斯結婚17年後，她逐漸獲得王室成員認同。圖為英王查爾斯三世與卡蜜拉9日在白金漢宮外繞行。（路透社）

--2011年3月4日，英國和愛爾蘭宣布女王將訪問愛爾蘭，這是愛爾蘭於1921年獨立後，英國君主首度訪問愛爾蘭。

--2011年4月29日，女王長孫威廉王子與凱特．密道頓（Kate Middleton）在西敏寺結婚。

兩人婚後生下喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及路易王子（Prince Louis）。

英國威廉王子（左2）與凱特王妃（左3）2011年結婚，婚後生下喬治王子（右1）、夏綠蒂公主（左1）及路易王子（前）。（圖取自twitter.com/kensingtonroyal）

--2012年，英女王慶祝登基60週年鑽禧年（Diamond Jubilee），這一年英國主辦倫敦奧運，女王和「007情報員」詹姆士龐德影星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）合演奧運開幕式預錄短片。

--2018年5月19日，哈利王子與梅根馬克爾（Meghan Markle）在溫莎城堡互許終身。梅根2019年產下長子亞契．蒙巴頓－溫莎（Archie Mountbatten-Windsor），2021年生下女兒莉莉貝－黛安娜．蒙巴頓－溫莎（Lilibet-Diana Mountbatten-Windsor）。

哈利與梅根2020年宣布卸下英國高階王室成員職務，搬到北美定居。兩人選擇出走，據稱是與哥哥威廉王子和嫂子凱特王妃不和。

哈利與梅根之後接受美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時揭露王室隱私，指控王室成員有人種族歧視，還稱與父親查爾斯的關係出現裂痕。

梅根當時表示她懷孕時，家族裡曾有人和哈利討論孩子生出來膚色會有多黑。

--2021年4月9日，與女王結縭73年、高齡99歲的菲立普親王逝世。女王曾表示夫婿是她的「力量和支柱」。由於疫情，菲立普親王的葬禮僅限30人出席，女王在儀式中獨坐為亡夫送行。

--2022年，女王2月6日慶祝登基70週年白金禧年（Platinum Jubilee），是首位在位70年的英國君主。

不過這一年，女王最喜愛的兒子安德魯王子因為性侵醜聞受到矚目。安德魯王子捲入美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性侵案，被美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）指控20多年前，安德魯王子在她未滿18歲時對她性侵。

--2022年2月20日，女王確診COVID-19，她後來承認這場病讓她「精疲力竭」。

--2022年9月6日，女王在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）任命在位期間第15位首相特拉斯（Liz Truss）。

--2022年9月8日，女王在巴爾莫勒爾堡安詳辭世，享耆壽96歲。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1110918