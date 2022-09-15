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伊麗莎白二世過世 影集「王冠」收視率翻倍跳

2022/9/15 14:09
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（中央社倫敦15日綜合外電報導）描繪伊麗莎白二世25歲繼位以來英國女王之路的熱門影集「王冠」，在協助塑造、軟化新世代對王室的觀感上功不可沒。女王過世後，這齣影集收視率在多國都翻漲好幾倍。

法新社報導，「王冠」2016年首播，刻劃伊麗莎白二世如何從25歲緊張新手成為全國支柱，引領英國王室走過數十年的醜聞與動盪。

伊麗莎白二世在位70年，她過世後幾天，這部影集的收視人數據報大幅增加。

英國「衛報」（The Guardian）引用數據公司Whip Media的數字指出，本月9至11日期間，「王冠」在英國的收視率暴增800%，法國翻3倍、美國翻4倍。

即將於今秋推出的第5季，將講述1990年代女王長子、當今國王查爾斯（Charles）與妻子黛安娜（Diana） 決裂的風風雨雨。

上一季播出時，英國境內有人批評劇組以藝術之名讓劇情脫離現實，過度醜化查爾斯對待前妻的方式。

劇組目前正在拍攝第6季，日前女王過世時，拍攝工作曾暫停一天。

來自澳洲的粉絲芮克勒斯（Gai Reckless）表示，她因這部劇對伊麗莎白二世抱有「更多的同情」，「我以前從來不知道，她為了成為女王必須做出多少犧牲」。

如今，隨著英國在位時間最長君主人生落幕，人們可以清楚感受到最終章也已畫下句點。另一名法國籍影迷韋瑞茲（Virginie Verrez）說：「我們正在見證影集的結局。」（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1110915

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