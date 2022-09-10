影集「王冠」描繪英國王室 女王辭世後暫停拍攝

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（中央社多倫多9日綜合外電報導）影音串流平台Netflix推出的影集「王冠」（The Crown）以英國王室為題材，頗受好評。在女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，Netflix今天宣布暫停拍攝。

這部影集在前幾季劇情中描繪了伊麗莎白二世數十年來的人生，目前正在拍攝第6季。

Netflix發言人在寫給法新社的聲明中說：「為表尊敬，『王冠』的拍攝工作今天暫停。女王陛下葬禮當天的拍攝工作也會暫停。」

曾獲數座艾美獎（Emmy Awards）的「王冠」以伊麗莎白二世與菲立普親王（Prince Philip）於1947年結婚一事展開第一季故事。

第5季預定於11月播映，預料劇情將描寫1990年代的一連串事件，包括黛安娜王妃（Princess Diana）之死，並由英國女星伊美黛史道頓（Imelda Staunton）來詮釋老年版的英國女王。

Netflix尚未公布第6季的細節，但預期會述說更近期的事件發展，例如黛妃因車禍逝世後的餘波，以及這件事對王室的影響。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110910